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Németh Zsanettbirkózástragédia

A tragikus sorsú magyar Eb-érmes lakótársa visszautasítja a súlyos vádakat, s újakat fogalmazott meg

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Megszólalt a bolgár sajtóban a 32 évesen elhunyt birkózó, Németh Zsanett lakótársa. A teljesen összetört Biljana Dudova hazugságnak nevezte a vádakat, hogy a tragédia előtt közte és Németh Zsanett között veszekedés tört volna ki.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 11:55
Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar birkózó, Németh Zsanett mindössze 32 éves volt, Bulgáriában, szófiai lakhelyén érte a halál.
Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar birkózó, Németh Zsanett mindössze 32 éves volt, Bulgáriában, szófiai lakhelyén érte a halál. Forrás: arenasport.bg
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– Nagyon csúnyán spekulálnak. 

Hazugságokat terjesztenek, azt, hogy veszekedtünk előző este. Én ott sem voltam. Soha nem volt közöttünk komoly konfliktus, mindig támogattuk egymást

reagált egyértelműen a vádakra Dudova.

A bolgár sportoló úgy fogalmazott: teljesen összetörte a tragédia. Németh küzdelmeiről is beszélt.

– Amikor Bulgáriába jött, javasoltam, hogy keressen fel pszichológust. Azt mondta, hogy nincs rá szüksége, mert elég az neki, hogy velem beszélhet. Rengeteg stressz érte, különösen a fogyasztás miatt, és gyerekkori traumák is érték – mondta Dudova, aki nyilatkozatában a magyar és a bolgár birkózószövetséget is kritizálta, előbbi szerinte megalázta Németh Zsanettet, míg utóbbit azzal vádolja, hogy csak a tragédia után foglalkozik a sportolóval, akinek előtte nehezítette a zászlóváltását.

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