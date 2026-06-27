A tragikus sorsú magyar Eb-érmes lakótársa visszautasítja a súlyos vádakat, s újakat fogalmazott meg

– Nagyon csúnyán spekulálnak.

Hazugságokat terjesztenek, azt, hogy veszekedtünk előző este. Én ott sem voltam. Soha nem volt közöttünk komoly konfliktus, mindig támogattuk egymást

– reagált egyértelműen a vádakra Dudova.

A bolgár sportoló úgy fogalmazott: teljesen összetörte a tragédia. Németh küzdelmeiről is beszélt.

– Amikor Bulgáriába jött, javasoltam, hogy keressen fel pszichológust. Azt mondta, hogy nincs rá szüksége, mert elég az neki, hogy velem beszélhet. Rengeteg stressz érte, különösen a fogyasztás miatt, és gyerekkori traumák is érték – mondta Dudova, aki nyilatkozatában a magyar és a bolgár birkózószövetséget is kritizálta, előbbi szerinte megalázta Németh Zsanettet, míg utóbbit azzal vádolja, hogy csak a tragédia után foglalkozik a sportolóval, akinek előtte nehezítette a zászlóváltását.

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