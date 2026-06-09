Hét gólt kaptak a döntőben, mégis bajnokok az újpesti felnőtt focisták az NB I-ben
Idegenben is győzött, története során először lett magyar bajnok az Újpest FC futsalcsapata. A lila-fehérek hétfő este 5-2-re nyertek Nyíregyházán, s ezzel 3-1-es összesítéssel lezárták a párharcot. Érdekesség, hogy a döntő második találkozóján még 7-2-re alulmaradtak Suscsák Mátéék a Continental Arénában, ám azóta kétszer is két gólon tartották a nyírségieket. Az Újpest FC korábban még döntőbe sem jutott a 4+1 fős teremlabdarúgó-bajnokságban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!