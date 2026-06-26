Spanyolverés nélkül elbúcsúzhat a világbajnok, ez várhat a titkos esélyesre is

Franciaország–Norvégia az elsőségért
Az I csoport az egyedüli, amelyben két forduló után két hat- és két nullapontos együttes van. Franciaország Kylian Mbappé, míg Norvégia Erling Haaland vezérletével menetel, a foxborough-i párharcuk a teljes csoportkör egyik legjobban várt találkozója. Egyikük Németország, másikuk Brazília nyolcaddöntős ágára kerül, úgyhogy adott esetben lehetne taktikázni, de nehéz elképzelni, hogy bármelyikük ilyet tesz – a döntetlen a franciák elsőségét jelentené.
A másik, torontói mérkőzés két résztvevője viszont pontosztozkodással kiejtené egymást. Irak még sosem szerzett vb-pontot, Szenegál pedig eddig minden szereplésekor nyert legalább egyszer, és a közelmúlt is inkább Sadio Manéék mellett szól. Bár Afrika sem remekel, Ázsiának még szörnyebben alakul az idei torna, úgyhogy Iránhoz és Szaúd-Arábiához hasonlóan Irak ma megpróbálhat fordítani a legnagyobb kontinens sorsán.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:
I csoport, péntek:
- Norvégia–Franciaország 21.00
- Szenegál–Irak 21.00
- Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 6, 3. Szenegál 0, 4. Irak 0.
H csoport, szombat:
- Uruguay–Spanyolország 2.00
- Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 2.00
- Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Uruguay 2, 3. Zöld-foki-szigetek 2, 4. Szaúd-Arábia 1.
G csoport, szombat:
- Egyiptom–Irán 5.00
- Új-Zéland–Belgium 5.00
- Az állás: 1. Egyiptom 4 pont, 2. Irán 2, 3. Belgium 2, 4. Új-Zéland 1.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!