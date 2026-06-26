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Spanyolverés nélkül elbúcsúzhat a világbajnok, ez várhat a titkos esélyesre is

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Két olyan csoport küzdelmei is befejeződnek a labdarúgó-világbajnokságon, ahol mind a négy csapat három ponton belül áll egymáshoz képest. Spanyolország és Egyiptom továbbjutása már szinte biztosnak mondható, de mindkettejüknek csak a győzelem ér biztos csoportelsőséget, márpedig ez Uruguay, illetve Irán ellen nem ígérkezik egyszerűnek. A harmadik kvartettben Franciaország és Norvégia között dől el az első hely sorsa, miközben Szenegál és Irak is csak nagyobb különbségű sikerrel reménykedhet a folytatásban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 5:45
A Federico Valverde (balra) és Darwin Núnez fémjelezte uruguayi válogatott a kiesés szélén áll Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
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Franciaország–Norvégia az elsőségért

Az I csoport az egyedüli, amelyben két forduló után két hat- és két nullapontos együttes van. Franciaország Kylian Mbappé, míg Norvégia Erling Haaland vezérletével menetel, a foxborough-i párharcuk a teljes csoportkör egyik legjobban várt találkozója. Egyikük Németország, másikuk Brazília nyolcaddöntős ágára kerül, úgyhogy adott esetben lehetne taktikázni, de nehéz elképzelni, hogy bármelyikük ilyet tesz – a döntetlen a franciák elsőségét jelentené.

A másik, torontói mérkőzés két résztvevője viszont pontosztozkodással kiejtené egymást. Irak még sosem szerzett vb-pontot, Szenegál pedig eddig minden szereplésekor nyert legalább egyszer, és a közelmúlt is inkább Sadio Manéék mellett szól. Bár Afrika sem remekel, Ázsiának még szörnyebben alakul az idei torna, úgyhogy Iránhoz és Szaúd-Arábiához hasonlóan Irak ma megpróbálhat fordítani a legnagyobb kontinens sorsán.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:

I csoport, péntek:

  • Norvégia–Franciaország 21.00
  • Szenegál–Irak 21.00
  • Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 6, 3. Szenegál 0, 4. Irak 0.

H csoport, szombat:

  • Uruguay–Spanyolország 2.00
  • Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 2.00
  • Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Uruguay 2, 3. Zöld-foki-szigetek 2, 4. Szaúd-Arábia 1.

G csoport, szombat:

  • Egyiptom–Irán 5.00
  • Új-Zéland–Belgium 5.00
  • Az állás: 1. Egyiptom 4 pont, 2. Irán 2, 3. Belgium 2, 4. Új-Zéland 1.

 

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