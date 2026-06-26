Spanyolverés nélkül elbúcsúzhat a világbajnok, ez várhat a titkos esélyesre is

Franciaország–Norvégia az elsőségért

Az I csoport az egyedüli, amelyben két forduló után két hat- és két nullapontos együttes van. Franciaország Kylian Mbappé, míg Norvégia Erling Haaland vezérletével menetel, a foxborough-i párharcuk a teljes csoportkör egyik legjobban várt találkozója. Egyikük Németország, másikuk Brazília nyolcaddöntős ágára kerül, úgyhogy adott esetben lehetne taktikázni, de nehéz elképzelni, hogy bármelyikük ilyet tesz – a döntetlen a franciák elsőségét jelentené.

A másik, torontói mérkőzés két résztvevője viszont pontosztozkodással kiejtené egymást. Irak még sosem szerzett vb-pontot, Szenegál pedig eddig minden szereplésekor nyert legalább egyszer, és a közelmúlt is inkább Sadio Manéék mellett szól. Bár Afrika sem remekel, Ázsiának még szörnyebben alakul az idei torna, úgyhogy Iránhoz és Szaúd-Arábiához hasonlóan Irak ma megpróbálhat fordítani a legnagyobb kontinens sorsán.