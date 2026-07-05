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A „rettegő” brazilok ma még elitebb körbe tennék a magyar válogatottat

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Két újabb nyolcaddöntővel folytatódik a labdarúgó-világbajnokság. A vb utolsó mexikói mérkőzésén a társházigazda Anglia válogatottját fogadja, míg a rekordgyőztes Brazília a történelmi magasságokba vágyó Norvégia ellen lép pályára.

Wiszt Péter
2026. 07. 05. 6:22
Vinícius Júnior (balra) és Erling Haaland is főszereplő lehet Brazília és Norvégia vb-nyolcaddöntőjén Forrás: AFP
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A norvég válogatott egyszer már legyőzte Brazíliát világbajnokságon
A norvég válogatott egyszer már legyőzte Brazíliát világbajnokságon. Fotó: AFP/Christophe Simon

Anglia is gólképtelen lesz Mexikóval szemben?

A hazaiak 25 éves kapusa, Raúl Rangel a mexikóiak eddigi négy vb-mérkőzésén nem kapott egyetlen gólt sem, és a mexikóvárosi közönség most is mindent meg fog tenni azért, hogy ez a sorozat megmaradjon. Angliában a pubok meghosszabbított nyitvatartással készülnek a találkozóra, amelyen a viharosnak jósolt időjárás is főszereplő lehet. Mexikónak ebben már van tapasztalata, hiszen a legutóbbi, Ecuador elleni összecsapása egyórás csúszással kezdődött. A körülményeket illetően a mintegy 2200 méteres tengerszint feletti magasság és az előző nap már megtapasztalt ellenséges fogadtatás is Anglia ellen szólhat, ahogy az is, hogy negyven éve épp az Azték Stadionban – Argentína ellen, Diego Maradona emlékezetes duplájával – búcsúzott a világbajnokságtól.

Akárcsak Haaland, Harry Kane is öt góllal áll, ebből kettőt a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen szerzett, ezzel fordításhoz segítve az angol válogatottat. A túloldalon eddig Julián Quinones a legeredményesebb, ő négyszer, de szintén három különböző fellépésén talált már be.

A mexikói együttes eddig csupán kétszer jutott el negyeddöntőig a világbajnokságokon, ám mellette szól, hogy ezt a két hazai tornáján (1970-ben és 1986-ban) tette meg. 

Anglia ellen viszont eddig tétmérkőzéseken nyeretlen. A vb-ket illetően az 1966-os tornán 2-0-ra győztek a Háromoroszlánosok – azt a viadalt meg is nyerték az angolok, akik az elmúlt négy felkészülési találkozójukat is megnyerték Mexikó ellen. A sors pikantériája, hogy hazaiak jelenlegi szövetségi kapitánya, Javier Aguirre is játszott, amikor legutóbb (1985-ben) mexikói győzelem született.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő

  • vasárnap: Brazília–Norvégia 22.00, East Rutherford
  • hétfő: Mexikó–Anglia 2.00, Mexikóváros

 

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