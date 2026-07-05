A „rettegő” brazilok ma még elitebb körbe tennék a magyar válogatottat

A norvég válogatott egyszer már legyőzte Brazíliát világbajnokságon. Fotó: AFP/Christophe Simon

Anglia is gólképtelen lesz Mexikóval szemben?

A hazaiak 25 éves kapusa, Raúl Rangel a mexikóiak eddigi négy vb-mérkőzésén nem kapott egyetlen gólt sem, és a mexikóvárosi közönség most is mindent meg fog tenni azért, hogy ez a sorozat megmaradjon. Angliában a pubok meghosszabbított nyitvatartással készülnek a találkozóra, amelyen a viharosnak jósolt időjárás is főszereplő lehet. Mexikónak ebben már van tapasztalata, hiszen a legutóbbi, Ecuador elleni összecsapása egyórás csúszással kezdődött. A körülményeket illetően a mintegy 2200 méteres tengerszint feletti magasság és az előző nap már megtapasztalt ellenséges fogadtatás is Anglia ellen szólhat, ahogy az is, hogy negyven éve épp az Azték Stadionban – Argentína ellen, Diego Maradona emlékezetes duplájával – búcsúzott a világbajnokságtól.

Akárcsak Haaland, Harry Kane is öt góllal áll, ebből kettőt a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen szerzett, ezzel fordításhoz segítve az angol válogatottat. A túloldalon eddig Julián Quinones a legeredményesebb, ő négyszer, de szintén három különböző fellépésén talált már be.

A mexikói együttes eddig csupán kétszer jutott el negyeddöntőig a világbajnokságokon, ám mellette szól, hogy ezt a két hazai tornáján (1970-ben és 1986-ban) tette meg.

Anglia ellen viszont eddig tétmérkőzéseken nyeretlen. A vb-ket illetően az 1966-os tornán 2-0-ra győztek a Háromoroszlánosok – azt a viadalt meg is nyerték az angolok, akik az elmúlt négy felkészülési találkozójukat is megnyerték Mexikó ellen. A sors pikantériája, hogy hazaiak jelenlegi szövetségi kapitánya, Javier Aguirre is játszott, amikor legutóbb (1985-ben) mexikói győzelem született.