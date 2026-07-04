Amerikai pofon a világranglista-100. válogatottól, Ronaldo barcelonai visszatérése juthat eszünkbe

Klubcsapat válogatott ellen

Az egyik legemlékezetesebb ilyen összecsapást 1999-ben rendezték, amikor a Barcelona a Camp Nouban fogadta a brazil nemzeti együttest – a katalánok ezzel ünnepelték alapításuk századik évfordulóját.

Akkor a barcelonai stadionba visszatérő Ronaldo szerzett vezetést, és később Rivaldo is eredményes volt Brazília színeiben, de előbb Luis Enrique, majd Phillip Cocu egyenlített, így 2-2 lett a vége.

Hasonlóan pikáns volt az 1989-es Arsenal–Franciaország (2-0), vagy éppen a 2012-es Bayern München–Hollandia (3-2) mérkőzés, míg a 2007-es Queens Park Rangers–Kína találkozót az tette ikonikussá, hogy a pályán kitört, állkapocstöréssel is járó tömegverekedés miatt félbe kellett szakítani, sőt nem is lehetett folytatni.

Los Angelesben ilyen nem történt, ám a salvadori vendégszereplésre is emlékezhetünk majd később: miközben a szomszédban található SoFi Stadionban épp befejeződött a Spanyolország–Ausztria (3-0) vb-mérkőzés, a helyi kedvenc LA Galaxy ugyanilyen arányú vereséget szenvedett a világranglista századik helyén található válogatottól.