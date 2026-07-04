válogatottLos Angeles Galaxylabdarúgó-vb 2026Salvadorfelkészülési mérkőzés

Amerikai pofon a világranglista-100. válogatottól, Ronaldo barcelonai visszatérése juthat eszünkbe

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Miközben javában zajlik a labdarúgó-világbajnokság, az észak-amerikai profiliga (MLS) rekordbajnoka háromgólos vereséget szenvedett felkészülési mérkőzésen. A Los Angeles Galaxy találkozójának különlegessége volt az is, hogy Salvador válogatottja volt az ellenfél. Klubcsapat és válogatott ugyanis nem gyakran csap össze egymással.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 9:45
Salvador válogatottja 3-0-ra nyert Los Angelesben Fotó: Facebook.com/LaSelectaSLV/Jorge Clara
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Klubcsapat válogatott ellen

Az egyik legemlékezetesebb ilyen összecsapást 1999-ben rendezték, amikor a Barcelona a Camp Nouban fogadta a brazil nemzeti együttest – a katalánok ezzel ünnepelték alapításuk századik évfordulóját. 

Akkor a barcelonai stadionba visszatérő Ronaldo szerzett vezetést, és később Rivaldo is eredményes volt Brazília színeiben, de előbb Luis Enrique, majd Phillip Cocu egyenlített, így 2-2 lett a vége.

Hasonlóan pikáns volt az 1989-es Arsenal–Franciaország (2-0), vagy éppen a 2012-es Bayern München–Hollandia (3-2) mérkőzés, míg a 2007-es Queens Park Rangers–Kína találkozót az tette ikonikussá, hogy a pályán kitört, állkapocstöréssel is járó tömegverekedés miatt félbe kellett szakítani, sőt nem is lehetett folytatni.

Los Angelesben ilyen nem történt, ám a salvadori vendégszereplésre is emlékezhetünk majd később: miközben a szomszédban található SoFi Stadionban épp befejeződött a Spanyolország–Ausztria (3-0) vb-mérkőzés, a helyi kedvenc LA Galaxy ugyanilyen arányú vereséget szenvedett a világranglista századik helyén található válogatottól.

 

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