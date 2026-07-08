Nem fogadtak szót a gyerekei – Djokovics megható vallomása Wimbledonban

– Óriási küzdelem volt, óriási csata a sportágunk egyik legendájával. Ez van. Nyilván nehéz most nekem. Negyeddöntő Párizsban, negyeddöntő itt; a pályafutásomban voltak már más lehetőségeim is, amikor az ilyen szoros meccsek nem felém billentek. Meg kell néznem, mit tehetek azért, hogy legközelebb másként alakuljon. Most büszke lehetek a küzdelemre, aztán tovább kell lépnem – mondta a kanadai.

Ahogy pedig Djokovicsot méltatta, annál pontosabban aligha lehet fogalmazni:

– A végén megint bebizonyította, hogy akkor jó, amikor nagyon kell. Stabil volt, stabilabb nálam, amikor arra volt szükség.

Sinner jön: ki lesz a fittebb?

Az elődöntőben Djokovicsra Jannik Sinner vár. Az olasz világelső az utóbbi években egyértelműen a szerb legenda fölé nőtt, de az idei vereség az Australian Open elődöntőjében azt üzeni, nem mehet biztosra.

A közös wimbledoni múlt is tanulságos: 2022-ben Sinner két szettel vezetett, Djokovics mégis fordított, 2023-ban a szerb három szettben nyert ellene az elődöntőben, tavaly viszont az elődöntőben Sinner lepüfölte a pályáról a legendát.

Érdekes módon nem csupán az kérdéses, Djokovics vajon hogyan bírja majd az újabb csatát. Azután, hogy a Roland Garroson már a 2. fordulóban „megfőtt”, Sinner erőnléte is téma. Ráadásul az előrejelzés szerint pénteken is kánikula várható Londonban, ami külön próbatétel lehet Sinner számára, aki kedden a Struff elleni meccsen bírta a meleget, de az csak három szetten át tartott.

Sinner az esélyesebb – de Djokovicsot sohasem szabad leírni.

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