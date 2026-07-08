Nem fogadtak szót a gyerekei – Djokovics megható vallomása Wimbledonban

– Óriási küzdelem volt, óriási csata a sportágunk egyik legendájával. Ez van. Nyilván nehéz most nekem. Negyeddöntő Párizsban, negyeddöntő itt; a pályafutásomban voltak már más lehetőségeim is, amikor az ilyen szoros meccsek nem felém billentek. Meg kell néznem, mit tehetek azért, hogy legközelebb másként alakuljon. Most büszke lehetek a küzdelemre, aztán tovább kell lépnem – mondta a kanadai.
Ahogy pedig Djokovicsot méltatta, annál pontosabban aligha lehet fogalmazni:
– A végén megint bebizonyította, hogy akkor jó, amikor nagyon kell. Stabil volt, stabilabb nálam, amikor arra volt szükség.
Sinner jön: ki lesz a fittebb?
Az elődöntőben Djokovicsra Jannik Sinner vár. Az olasz világelső az utóbbi években egyértelműen a szerb legenda fölé nőtt, de az idei vereség az Australian Open elődöntőjében azt üzeni, nem mehet biztosra.
A közös wimbledoni múlt is tanulságos: 2022-ben Sinner két szettel vezetett, Djokovics mégis fordított, 2023-ban a szerb három szettben nyert ellene az elődöntőben, tavaly viszont az elődöntőben Sinner lepüfölte a pályáról a legendát.
Érdekes módon nem csupán az kérdéses, Djokovics vajon hogyan bírja majd az újabb csatát. Azután, hogy a Roland Garroson már a 2. fordulóban „megfőtt”, Sinner erőnléte is téma. Ráadásul az előrejelzés szerint pénteken is kánikula várható Londonban, ami külön próbatétel lehet Sinner számára, aki kedden a Struff elleni meccsen bírta a meleget, de az csak három szetten át tartott.
Sinner az esélyesebb – de Djokovicsot sohasem szabad leírni.
Wimbledon, férfi egyes, negyeddöntők:
- Jannik Sinner (olasz, 1.)–Jan-Lennard Struff (német) 7:5, 7:6 (4), 6:3
- Novak Djokovics (szerb, 7.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3.) 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)
- Flavio Cobolli (olasz, 9.)–Arthur Fery (brit) szerdán
- Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Alexander Zverev (német, 2.) szerdán
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