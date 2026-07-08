Nem fogadtak szót a gyerekei – Djokovics megható vallomása Wimbledonban

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Novak Djokovics újabb katartikus győzelmet aratott Wimbledonban: 5 óra 15 perces, ötszettes drámában múlta felül Félix Auger-Aliassime-ot a férfi egyes negyeddöntőjében. A 39 éves szerb klasszis a döntő szett szuper tie-breakjében emelkedett ellenfele fölé, s az elődöntőben a világelső Jannik Sinnerrel találkozik.

Novák Miklós
2026. 07. 08. 8:03
Novak Djokovics újra és újra lenyűgözi a világot Fotó: KENTARO TOMINAGA Forrás: Yomiuri
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– Óriási küzdelem volt, óriási csata a sportágunk egyik legendájával. Ez van. Nyilván nehéz most nekem. Negyeddöntő Párizsban, negyeddöntő itt; a pályafutásomban voltak már más lehetőségeim is, amikor az ilyen szoros meccsek nem felém billentek. Meg kell néznem, mit tehetek azért, hogy legközelebb másként alakuljon. Most büszke lehetek a küzdelemre, aztán tovább kell lépnem – mondta a kanadai.

Ahogy pedig Djokovicsot méltatta, annál pontosabban aligha lehet fogalmazni:

– A végén megint bebizonyította, hogy akkor jó, amikor nagyon kell. Stabil volt, stabilabb nálam, amikor arra volt szükség.

Sinner jön: ki lesz a fittebb?

Az elődöntőben Djokovicsra Jannik Sinner vár. Az olasz világelső az utóbbi években egyértelműen a szerb legenda fölé nőtt, de az idei vereség az Australian Open elődöntőjében azt üzeni, nem mehet biztosra.

A közös wimbledoni múlt is tanulságos: 2022-ben Sinner két szettel vezetett, Djokovics mégis fordított, 2023-ban a szerb három szettben nyert ellene az elődöntőben, tavaly viszont az elődöntőben Sinner lepüfölte a pályáról a legendát.

Érdekes módon nem csupán az kérdéses, Djokovics vajon hogyan bírja majd az újabb csatát. Azután, hogy a Roland Garroson már a 2. fordulóban „megfőtt”, Sinner erőnléte is téma. Ráadásul az előrejelzés szerint pénteken is kánikula várható Londonban, ami külön próbatétel lehet Sinner számára, aki kedden a Struff elleni meccsen bírta a meleget, de az csak három szetten át tartott.

Sinner az esélyesebb – de Djokovicsot sohasem szabad leírni.

Wimbledon, férfi egyes, negyeddöntők:

  • Jannik Sinner (olasz, 1.)–Jan-Lennard Struff (német) 7:5, 7:6 (4), 6:3
  • Novak Djokovics (szerb, 7.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3.) 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)
  • Flavio Cobolli (olasz, 9.)–Arthur Fery (brit) szerdán
  • Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Alexander Zverev (német, 2.) szerdán

 

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