Hatvan éve nem volt ilyen fiatalon ennyire eredményes futballista a vb-n

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Breel Embolo és Dan Ndoye góljával Svájc 1938 óta először nyert mérkőzést a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában: kényelmes győzelmet aratott Algéria ellen magyar idő szerint péntek reggel Vancouverben, és bejutott a nyolcaddöntőbe. Bár gólt nem szerzett, ezúttal is Johan Manzambi, a vb egyik nagy felfedezettje volt a svájciak nyerőembere.

Szalay Attila
2026. 07. 03. 8:14
Manzambi megállíthatatlan: a nyolcaddöntőbe jutó Svájc 1938 óta először nyert mérkőzést a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában Algéria ellen Fotó: FRAN SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Svájc–Algéria 2-0, gólszerzők: Embolo (10.), Ndoye (46.)

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