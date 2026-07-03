Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Svájc–Algéria 2-0, gólszerzők: Embolo (10.), Ndoye (46.)
Hatvan éve nem volt ilyen fiatalon ennyire eredményes futballista a vb-n
Breel Embolo és Dan Ndoye góljával Svájc 1938 óta először nyert mérkőzést a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában: kényelmes győzelmet aratott Algéria ellen magyar idő szerint péntek reggel Vancouverben, és bejutott a nyolcaddöntőbe. Bár gólt nem szerzett, ezúttal is Johan Manzambi, a vb egyik nagy felfedezettje volt a svájciak nyerőembere.
Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!