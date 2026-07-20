Mentálisan tönkretett válogatottról beszélt Európa-bajnok kéziseink sikeredzője

kézilabdaSótonyi Lászlójunior kézilabda-válogatottU20-as Európa-bajnokságU20-as férfi kézilabda-válogatott

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Vasárnap este Európa-bajnoki címet ünnepelhetett a magyar junior férfikézilabda-válogatott. Az U20-as Eb-döntő megnyerése történelmi utánpótlássiker, és különösen annak fényében bravúr, hogy a fináléban legyőzött Svédország hat nappal korábban 16 góllal nyert Sótonyi László szövetségi edző együttese ellen.

Wiszt Péter
2026. 07. 20. 6:31
Az U20-as magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki aranyérmet szerzett Fotó: EHF/Simion Sebastian Tataru
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A Sótonyiba vetett hit valóban sokat érhet, hiszen a hírek szerint ő az első számú esélyese a felnőttválogatott szövetségi kapitányi posztjának, így adott esetben régi ismerősként fogadhatja majd a kontinensbajnok U20-as együttes tagjait. Nyilatkozata végén meg is jegyezte: – Most örüljünk, de az az igazán fontos, hogy a mostani srácok közül minél többen játszanak majd a felnőttek között is, mert anélkül az utánpótlásban elért sikerek nem sokat érnek – magyarázta Sótonyi László.

Az U20-as Európa-bajnok magyar válogatott házi gólkirálya is büszke

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, de sokat tanultunk a legutóbbi találkozóból, ahol elég rosszul játszottunk. Ma azonban a döntő volt, ami mindig más. Mindkét válogatott jól játszott, ám mi jobban, úgyhogy rendkívül büszke vagyok a csapatra. 

Hihetetlen, egy álmom teljesült azzal, hogy Európa trónjára kerültünk!

mondta a torna legjobb irányítójának megválasztott Eklemovic Márkó, aki 45 góllal a csapat legeredményesebbje lett a kontinenstornán.

Az U20-as Európa-bajnoki aranyérmes magyar válogatott 18 fős keretébe a Veszprém és a Szeged négy-négy, az ETO, az FTC és a NEKA kettő-kettő, a Balatonfüred, a Budakalász, a Budai Farkasok és a Szigetszentmiklós pedig egy-egy játékost adott.

 

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