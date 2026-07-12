Bő 120 milliónak esélye sem volt, Szalah és Modric ghánaiakkal került egy helyre

BL-győztesek bizonytalan jövője

Őket rutinos Bajnokok Ligája-győztes szabadügynökök követik 12-12 millió eurós piaci értékkel. Leon Goretzka összesen szűk száz percet volt a pályán a torna során, a Bayern München korábbi középpályása sem tudott segíteni a német válogatottnak. A Liverpoollal BL-győztes brazil Fabinho még ennyi lehetőséget sem kapott szövetségi kapitányától, és bizonytalan, milyen útra lép az al-Ittihad elhagyása után. John Stones sem olyan mértékben alapembere már az angol együttesnek, mint korábban, ám a Manchester Citytől tíz év után távozott védő így is játszott már bő két órát. Az elefántcsontpartiak csapatkapitányának, Franck Kessiének már nincs ilyen esélye, de a Milan és a Barcelona korábbi futballistája így is majdnem minden percben pályán volt – azt azonban talán még ő sem tudja, hova igazol a szaúdi al-Ahli után.

Tízmillió eurós értékkel várja a jövőjét a német Bundesliga egykori, húszas évei végén járó középpályása is: az osztrák Xaver Schlager mind a négy találkozón segítette hazája válogatottját, a Lipcsét elhagyó játékos Jordánia ellen gólpasszig is eljutott.

Gideon Mensah (balra) és Thomas Partey (mellette) is szabadügynökként segítette továbbjutáshoz Ghána válogatottját. Fotó: Getty Images via AFP/Richard Pelham

Az alacsonyabb piaci értékkel rendelkező szabadügynökök között is vannak klasszisok. A brazil válogatott kiesése miatt kesergő Casemiro (6 millió euró) a Real Madriddal öt BL-trófeát is nyert, és bár a Manchester Uniteddel meg sem közelített hasonló sikereket, sajtóhírek szerint megnyugodhat, hiszen az Inter Miami tárt karokkal várja őt.

Az aranylabdás Luka Modric (3,5) is Casemiróval együtt örült anno a Real győzelmeinek, az előző idényt Milánóban töltő horvát negyvenévesen akár a visszavonulás mellett is dönthet.

Az osztrák David Alaba (3) a Bayernnel megélt sikerévek után Madridban is felért a csúcsra, most mégsem kapkodnak utána. Hasonló a helyzet a szintén exrealos James Rodríguezzel (1,5), a kolumbiaiak ikonja az elmúlt hét évben kilenc klubnál fordult meg, nyáron Minnesotából távozott.

Kiemelendő még az algériai Nabil Bentaleb (4,5) és a belga Thomas Meunier (1,5), akik egyformán a Lille-től távoznak egyelőre bizonytalan helyre, Gideon Mensah (4), Abdul Mumin (3) és Thomas Partey (2) pedig ghánaiként várja, hogy melyik klub jelentkezik érte. Náluk jóval népszerűbb lehet két kapus: a norvég Örjan Nyland és a hírek szerint Miamiba tartó zöld-foki Vozinha piaci értéke sem éri el az egymillió eurót, de a vb-n sokat tettek azért, hogy felkeltsék a világ figyelmét. Mindenesetre a szabadügynökök igen erősnek látszó álomcsapatában egyiküknek biztosan helye lenne…