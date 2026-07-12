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Bő 120 milliónak esélye sem volt, Szalah és Modric ghánaiakkal került egy helyre

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A labdarúgó-világbajnokságon egyesek azért is játszottak/játszanak, hogy egy klub felfigyeljen rájuk. Jócskán vannak ugyanis olyan szabadon igazolható játékosok, akiknek tízmillió eurónál is magasabb a piaci értékük, és az alacsonyabb árúak közt is szerepelnek világhírű futballisták. Jelenleg azonban ők egyetlen klubcsapattal sem állnak szerződésben. Kérdéses, mi lesz Mohamed Szalah, David Alaba, Luka Modric, John Stones vagy éppen James Rodríguez sorsa.

Wiszt Péter
2026. 07. 12. 6:05
Xaver Schlager (balra) és David Alaba (jobbra) is szabadon igazolható játékosként szerepelt Ausztria vb-keretében ABD0155_20260702 - The match between Spain and Austria in the Round of 16 of the 2026 FIFA World Cup in Los Angeles, USA, on Thursday, July 2
Xaver Schlager (balra) és David Alaba (jobbra) is szabadon igazolható játékosként szerepelt Ausztria vb-keretében Fotó: APA-Images via AFP/Georg Hochmuth
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BL-győztesek bizonytalan jövője

Őket rutinos Bajnokok Ligája-győztes szabadügynökök követik 12-12 millió eurós piaci értékkel. Leon Goretzka összesen szűk száz percet volt a pályán a torna során, a Bayern München korábbi középpályása sem tudott segíteni a német válogatottnak. A Liverpoollal BL-győztes brazil Fabinho még ennyi lehetőséget sem kapott szövetségi kapitányától, és bizonytalan, milyen útra lép az al-Ittihad elhagyása után. John Stones sem olyan mértékben alapembere már az angol együttesnek, mint korábban, ám a Manchester Citytől tíz év után távozott védő így is játszott már bő két órát. Az elefántcsontpartiak csapatkapitányának, Franck Kessiének már nincs ilyen esélye, de a Milan és a Barcelona korábbi futballistája így is majdnem minden percben pályán volt – azt azonban talán még ő sem tudja, hova igazol a szaúdi al-Ahli után.

Tízmillió eurós értékkel várja a jövőjét a német Bundesliga egykori, húszas évei végén járó középpályása is: az osztrák Xaver Schlager mind a négy találkozón segítette hazája válogatottját, a Lipcsét elhagyó játékos Jordánia ellen gólpasszig is eljutott.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 23: Gideon Mensah #14, Thomas Partey #5, Inaki Williams #19 and Antoine Semenyo #11 of Ghana stand for the national anthem before the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Boston Stadium on June 23, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gideon Mensah (balra) és Thomas Partey (mellette) is szabadügynökként segítette továbbjutáshoz Ghána válogatottját. Fotó: Getty Images via AFP/Richard Pelham

Az alacsonyabb piaci értékkel rendelkező szabadügynökök között is vannak klasszisok. A brazil válogatott kiesése miatt kesergő Casemiro (6 millió euró) a Real Madriddal öt BL-trófeát is nyert, és bár a Manchester Uniteddel meg sem közelített hasonló sikereket, sajtóhírek szerint megnyugodhat, hiszen az Inter Miami tárt karokkal várja őt. 

Az aranylabdás Luka Modric (3,5) is Casemiróval együtt örült anno a Real győzelmeinek, az előző idényt Milánóban töltő horvát negyvenévesen akár a visszavonulás mellett is dönthet.

Az osztrák David Alaba (3) a Bayernnel megélt sikerévek után Madridban is felért a csúcsra, most mégsem kapkodnak utána. Hasonló a helyzet a szintén exrealos James Rodríguezzel (1,5), a kolumbiaiak ikonja az elmúlt hét évben kilenc klubnál fordult meg, nyáron Minnesotából távozott.

Kiemelendő még az algériai Nabil Bentaleb (4,5) és a belga Thomas Meunier (1,5), akik egyformán a Lille-től távoznak egyelőre bizonytalan helyre, Gideon Mensah (4), Abdul Mumin (3) és Thomas Partey (2) pedig ghánaiként várja, hogy melyik klub jelentkezik érte. Náluk jóval népszerűbb lehet két kapus: a norvég Örjan Nyland és a hírek szerint Miamiba tartó zöld-foki Vozinha piaci értéke sem éri el az egymillió eurót, de a vb-n sokat tettek azért, hogy felkeltsék a világ figyelmét. Mindenesetre a szabadügynökök igen erősnek látszó álomcsapatában egyiküknek biztosan helye lenne…

 

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