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Szilágyi Áronvívásvívó-vb

Szilágyi Áron szokatlan helyzetbe került a világbajnokságon

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Szilágyi Áron gond nélkül megoldotta a selejtezőt, de nem csak ennek örülhettünk a hongkongi vívó-világbajnokság harmadik napján. Szilágyi mellett másik két érdekelt kardozónk, Dallos Benedek és Tóth Bertalan is feljutott a főtáblára, ahogy a női tőrözők közül Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és Papp Jázmin is. A három selejtezős napból kettőt tökéletes mérleggel zártak a magyar vívók.

Koczó Dávid
2026. 07. 24. 10:13
Szilágyi Áron selejtezőre kényszerült a hongkongi vívó-vb-n, de kardozó klasszisunknak nem okozott gondot a főtáblára jutás Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
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Női tőrben is mindenki sikerrel járt: Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és Papp Jázmin is csatlakozott a kiemelt Pásztor Flórához.

A három selejtezős napból ez már a második volt, amelyet tökéletes mérleggel zárt a magyar válogatott, egyedül a nyitónapon, női párbajtőrben és férfitőrben fordult elő, hogy valamelyik vívónk lemaradt a 64-es főtábláról.

Következnek a vívó-vb éremosztó napjai

A három selejtezős nap után szombattól már érmek is gazdára találnak Hongkongban, íme, a további program.

  • Július 25., szombat: férfitőr (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely) és női párbajtőr (Muhari Eszter, Nagy Blanka) egyéni
  • Július 26., vasárnap: férfipárbajtőr (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) és női kard (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta) egyéni
  • Július 27., hétfő: férfikard (Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Dallos Benedek, Tóth Bertalan) és női tőr (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin) egyéni
  • Július 28., kedd: férfitőr (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely, Mihályi Andor) és női párbajtőr (Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász-Borsody Emma) csapat
  • Július 29., szerda: férfipárbajtőr (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) és női kard (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta) csapat
  • Július 30., csütörtök: férfikard (Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Dallos Benedek, Tóth Bertalan) és női tőr (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin) csapat

 

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