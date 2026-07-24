Szilágyi Áron szokatlan helyzetbe került a világbajnokságon

Női tőrben is mindenki sikerrel járt: Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és Papp Jázmin is csatlakozott a kiemelt Pásztor Flórához.

A három selejtezős napból ez már a második volt, amelyet tökéletes mérleggel zárt a magyar válogatott, egyedül a nyitónapon, női párbajtőrben és férfitőrben fordult elő, hogy valamelyik vívónk lemaradt a 64-es főtábláról.

Következnek a vívó-vb éremosztó napjai

A három selejtezős nap után szombattól már érmek is gazdára találnak Hongkongban, íme, a további program.