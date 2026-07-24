Szilágyi Áron szokatlan helyzetbe került a világbajnokságon

Női tőrben is mindenki sikerrel járt: Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és Papp Jázmin is csatlakozott a kiemelt Pásztor Flórához.
A három selejtezős napból ez már a második volt, amelyet tökéletes mérleggel zárt a magyar válogatott, egyedül a nyitónapon, női párbajtőrben és férfitőrben fordult elő, hogy valamelyik vívónk lemaradt a 64-es főtábláról.
Következnek a vívó-vb éremosztó napjai
A három selejtezős nap után szombattól már érmek is gazdára találnak Hongkongban, íme, a további program.
- Július 25., szombat: férfitőr (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely) és női párbajtőr (Muhari Eszter, Nagy Blanka) egyéni
- Július 26., vasárnap: férfipárbajtőr (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) és női kard (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta) egyéni
- Július 27., hétfő: férfikard (Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Dallos Benedek, Tóth Bertalan) és női tőr (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin) egyéni
- Július 28., kedd: férfitőr (Szemes Gergő, Dósa Dániel, Tóth Gergely, Mihályi Andor) és női párbajtőr (Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász-Borsody Emma) csapat
- Július 29., szerda: férfipárbajtőr (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) és női kard (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta) csapat
- Július 30., csütörtök: férfikard (Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Dallos Benedek, Tóth Bertalan) és női tőr (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin) csapat
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