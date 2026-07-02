A Williams nővérek nem akarnak Fucsovics és Marozsán sorsára jutni

A nőknél a címvédő és hatszoros Grand Slam-bajnok Iga Swiatek a korábbi világelső Karolina Pliskova ellen jelezte, hogy javul a formája, füvön is egyre otthonosabban mozog: 6:1, 6:3-ra nyert, és magabiztosan lépett be a harmadik fordulóba. A tavalyi döntős Anisimova döntőszettre és tie breakre kényszerült, de ott már döntő fölénybe került.

Novak Djokovics erődemonstrációt tartott Cicipasz ellen Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A férfiaknál a top tízes játékosok éppen azt használhatják ki, hogy Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult, Jannik Sinner pedig a Roland Garros után Wimbledonban is sebezhető, a negyedik kimelt Ben Shelton pedig már az első fordulóban kiesett. Igaz, Sinner legalább túlélte a második fordulót, de a szakértők kiemelték, hogy első két meccsén tőle szokatlanul 43 ki nem kényszerített hibát követett el.

Djokovics a 2. fordulóban, még szerda este, csúcsformát mutatott: 6:3, 6:4, 6:2-re verte Cicipaszt, Tim Henman és Andy Roddick is úgy fogalmazott, hogy a játékával az esélyesek közé avanzsált.

Simán jutott tovább csütörtökön a Roland Garroson-győztes Alexander Zverev, továbbá Taylor Fritz és Alex De Minaur is. A francia Royer csak a harmadik szettben szorongatta meg Zverevet, a 6. kiemelt Fritz honfitársának, Patrick Kypsonnak esélyt sem adott, De Minaur pedig a veterán Adrian Mannarino ellen még simábban nyert.

A top tízes játékosok közül ők most valóban úgy játszottak, mint akik érzik: Wimbledonban ezúttal megnyílhat előttük az út.

Wimbledon, 2. forduló, csütörtöki eredmények

Férfi egyes:

Zverev (német, 2.)–Royer (francia) 6:1, 6:3, 7:6 (7-3)

Fritz (amerikai, 6.)–Kypson (amerikai) 6:2, 6:2, 7:5;

De Minaur (ausztrál, 5.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:2, 6:2.

Női egyes:

Swiatek (lengyel, 3.)–Plísková (cseh) 6:1, 6:3

Kosztyuk (ukrán, 12.)–Blinkova (orosz) 6:7 (5-7), 6:3, 6:3

Anisimova (amerikai, 6.)–Kenin (amerikai) 6:2, 4:6, 7:6 (10-3)