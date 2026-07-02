wimbledonmarozsán fábiánserena williams

A Williams nővérek nem akarnak Fucsovics és Marozsán sorsára jutni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Fucsovics Márton és Marozsán Fábián visszalépett a wimbledoni férfi párostól, a Williams nővérek viszont egyelőre csak halasztást kértek és kaptak a női párosban. A háttérben mindkét esetben egészségi okok állnak: a magyaroknál Marozsán Fábián térde és Fucsovics Márton válla, Serena Williamsnél pedig a hírek szerint térdpanaszok okoznak bizonytalanságot.

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 18:40
Serena Williams visszatérése nagy dolog, mégis kételyeket ébreszt Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nőknél a címvédő és hatszoros Grand Slam-bajnok Iga Swiatek a korábbi világelső Karolina Pliskova ellen jelezte, hogy javul a formája, füvön is egyre otthonosabban mozog: 6:1, 6:3-ra nyert, és magabiztosan lépett be a harmadik fordulóba. A tavalyi döntős Anisimova döntőszettre és tie breakre kényszerült, de ott már döntő fölénybe került.

Novak Djokovics erődemonstrációt tartott Cicipasz ellen
Novak Djokovics erődemonstrációt tartott Cicipasz ellen Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A férfiaknál a top tízes játékosok éppen azt használhatják ki, hogy Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult, Jannik Sinner pedig a Roland Garros után Wimbledonban is sebezhető, a negyedik kimelt Ben Shelton pedig már az első fordulóban kiesett. Igaz, Sinner legalább túlélte a második fordulót, de a szakértők kiemelték, hogy első két meccsén tőle szokatlanul 43 ki nem kényszerített hibát követett el.

Djokovics a 2. fordulóban, még szerda este, csúcsformát mutatott: 6:3, 6:4, 6:2-re verte Cicipaszt, Tim Henman és Andy Roddick is úgy fogalmazott, hogy a játékával az esélyesek közé avanzsált.

Simán jutott tovább csütörtökön a Roland Garroson-győztes Alexander Zverev, továbbá Taylor Fritz és Alex De Minaur is. A francia Royer csak a harmadik szettben szorongatta meg Zverevet, a 6. kiemelt Fritz honfitársának, Patrick Kypsonnak esélyt sem adott, De Minaur pedig a veterán Adrian Mannarino ellen még simábban nyert.

A top tízes játékosok közül ők most valóban úgy játszottak, mint akik érzik: Wimbledonban ezúttal megnyílhat előttük az út.

Wimbledon, 2. forduló, csütörtöki eredmények

Férfi egyes:
Zverev (német, 2.)–Royer (francia) 6:1, 6:3, 7:6 (7-3)
Fritz (amerikai, 6.)–Kypson (amerikai) 6:2, 6:2, 7:5;
De Minaur (ausztrál, 5.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:2, 6:2.

Női egyes:
Swiatek (lengyel, 3.)–Plísková (cseh) 6:1, 6:3
Kosztyuk (ukrán, 12.)–Blinkova (orosz) 6:7 (5-7), 6:3, 6:3
Anisimova (amerikai, 6.)–Kenin (amerikai) 6:2, 4:6, 7:6 (10-3)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

Roosevelt majdnem belebukott abba, amire Magyar Péter készül

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A történelem ismétli önmagát – csak néha magyarul, néha angolosan, de mindig ugyanazzal a naiv hittel, hogy ha elég hangosan kiabálunk az „intézményekkel”, akkor azok majd szépen behódolnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.