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Wimbledon: Williamsék feszegetik a határokat, itt és ekkor látható Fucsovics

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Még egy napot kell várnia annak, aki szeretné látni, női párosban mire mennek a Williams nővérek Wimbledonban. Az angol nyílt teniszbajnokság közismerten hagyománytisztelő szervezői példátlan módon újabb halasztást engedélyeztek, így most Serena és Venus mérkőzését szombat délre írták ki. Fucsovics Márton pénteken a délben kezdődő program második meccsét játssza, várhatóan durván valamikor délután három körül. Grigor Dimitrov írja az idei torna egyik szenzációját.

Novák Miklós
2026. 07. 03. 10:26
Fucsovics Márton pénteken Alejandro Davidovich Fokina ellen lép pályára Wimbledonban, a 3. fordulóban Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
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Grigor Dimitrov katartikus győzelmet Jakub Mensik ellen
Grigor Dimitrov katartikus győzelmet Jakub Mensik ellen Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Gyötrelmes év után Grigor Dimitrov visszatért

Illik még szólni Grigor Dimitrovról. A Roger Federerhez hasonlóan technikás, könnyed, elegáns teniszt képviselő 35 éves bolgár klasszis közismerten tavaly különös helyzetben sérült meg, már 2-0-ra vezetett Sinner ellen. Még 2025-ben visszatért, a fedett pályás párizsi viadalon az első fordulóban legyőzte Medvegyevet, ám újabb sérülés miatt megint visszalépni kényszerült.

Dimitrov idén januárban próbálkozott ismét, de rendre már az első fordulóban kiesett, így járt az Australian Openen is, s ami igazán fájdalmas, a Roland Garroson selejteznie kellett, de már az első körben elvérzett. Dimitrov ezután challenger-tornákon is elindult, hogy formába lendüljön.

A mögötte hagyott egy évről pontosan árulkodik az alábbi adat: 21 meccset játszott, de csupán egyetlen alkalommal élte túl a második fordulót.

Talán Wimbledonra tartogatta a diadalmas visszatérést. Az első fordulóban Dane Sweenyt 7:6, 6:3, 7:5-ra verte, de erre még senki sem kapta fel a fejét. Arra már sokkal inkább, hogy a folytatásban, csütörtök este a Roland Garroson elődöntős, cseh Jakub Mensiket is legyőzte 7:6, 4:6, 7:5, 6:3-ra.

Dimitrov a győzelem után meghatódottan beszélt. Egy pillanatra össze is kellett szednie magát, mielőtt megszólalt.

– Őszintén szólva nem nagyon tudok mást mondani, mint hogy annyira boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, és teniszezhetek önök előtt – mondta a közönségnek. Hozzátette, számára ezúttal nem is a győzelem vagy a vereség volt a lényeg: csak ki akart menni a pályára és küzdeni. Az elmúlt év nagyon megviselte, ezért ezt a meccset inkább önmaga legyőzéseként élte meg.

Folytatás Berrettini ellen, de a csütörtök este látottak alapján Dimitrov ennél bátrabb célokat is kitűzhet maga elé.

 

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