FranciaországZinédine Zidanelabdarúgó-vb 2026szövetségi kapitányfrancia válogatottDidier Deschamps

Zinédine Zidane ennél nehezebb feladatot talán nem is kaphatna

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Az Anglia elleni világbajnoki bronzmérkőzés volt Didier Deschamps utolsó fellépése Franciaország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitányaként. Szinte biztosra vehető, hogy Deschamps utódja a kispadon Zinédine Zidane lesz. Ez esetben a sikerkapitányt az öt éve egyetlen kispadon sem látott sikeredző, egyben korábbi poszt- és csapattársa váltja.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 6:28
Zinédine Zidane (balra) érkezhet Didier Deschamps helyére Fotó: AFP/Nicolas Tucat
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Zidane és Deschamps nem közeli barátok, de elmondásuk szerint jó a viszonyuk, ráadásul óriási tisztelettel vannak egymás iránt. 

Deschamps már márciusban úgy nyilatkozott, hogy Zidane jó választás lehetne utódjaként.

Tizennégy évnyi örökséget átvenni, a francia válogatott történetének legsikeresebb korszakát követni nem éppen könnyű feladat. Úgy sem, hogy – bár a Spanyolország és az Anglia elleni összecsapásokat zárásként elveszítette, – világklasszisok tekintetében aligha van erősebb válogatott jelenleg Franciaországénál. A Real Madridnál egykor látottakat és az 54 éves legenda teljes múltját is figyelembe véve viszont jelen állás szerint aligha van erre a feladatra jobb választás, mint Zinédine Zidane.

 

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