Zinédine Zidane ennél nehezebb feladatot talán nem is kaphatna

Zidane és Deschamps nem közeli barátok, de elmondásuk szerint jó a viszonyuk, ráadásul óriási tisztelettel vannak egymás iránt.

Deschamps már márciusban úgy nyilatkozott, hogy Zidane jó választás lehetne utódjaként.

Tizennégy évnyi örökséget átvenni, a francia válogatott történetének legsikeresebb korszakát követni nem éppen könnyű feladat. Úgy sem, hogy – bár a Spanyolország és az Anglia elleni összecsapásokat zárásként elveszítette, – világklasszisok tekintetében aligha van erősebb válogatott jelenleg Franciaországénál. A Real Madridnál egykor látottakat és az 54 éves legenda teljes múltját is figyelembe véve viszont jelen állás szerint aligha van erre a feladatra jobb választás, mint Zinédine Zidane.