Az egyetlen nő minden férfit lekörözött Budapesten, semmit nem ért vele

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A budapesti MVM Dome-ban zajló Hungarian Darts Trophy 32 közé jutásért rendezett pénteki mérkőzésein a négy magyar indulóból két játékos jutott tovább. Ami Biró Milánnak és Borbély Andrásnak délután nem sikerült, az Kádár Lászlónak és Major Nándornak este igen: először van két magyar nyolcaddöntős egy European Tour-állomáson. A pénteken táblához lépett dartsosok közül Beau Greaves érte el a legmagasabb körátlagot, mégis kiesett.

Wiszt Péter
2026. 08. 29. 8:14
Beau Greaves mindenkinél jobb körátlagot ért el, mégis kikapott Rob Cross ellen Forrás: PDC
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Szombaton a tizenhat kiemelt is bemutatkozik, Clayton és Van Veen mellett többek között Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Gary Anderson és Luke Humphries is megkezdi szereplését az MVM Dome-ban a nyolcaddöntőbe jutásért.

Hungarian Darts Trophy, 1. forduló:

  • Jonas Masalin (finn, 76,03)–Kevin Doets (holland, 80,24) 6-4
  • Andrew Gilding (angol, 95,94)–Biró Milán (85,83) 6-0
  • Ritchie Edhouse (angol, 88,90)–Connor Scutt (angol, 75,89) 6-1
  • Niko Springer (német, 95,06)–Maik Kuivenhoven (holland, 91,35) 6-1
  • William O’Connor (ír, 97,10)–Samuel Price (angol, 89,45) 6-2
  • Keane Barry (ír, 100,77)–Martin Schindler (német, 95,97) 6-2
  • Ryan Joyce (angol, 86,87)–Cristo Reyes (spanyol, 96,11) 6-3
  • Dave Chisnall (angol, 89,11)–Borbély András (80,49) 6-3
  • Dirk van Duijvenbode (holland, 90,71)–David Písek (cseh, 77,24) 6-1
  • Kádár László (93,90)–Daryl Gurney (északír, 91,75) 6-5
  • Krzysztof Ratajski (lengyel, 92,57)–Callan Rydz (angol, 94,82) 6-5
  • Joe Cullen (angol, 97,55)–Adam Leek (ausztrál, 92,43) 6-3
  • Rob Cross (angol, 101,90)–Beau Greaves (angol, 104,88) 6-5
  • Major Nándor (88,69)–Niels Zonneveld (holland, 88,87) 6-5
  • Tom Sykes (angol, 101,20)–Cameron Menzies (skót, 96,84) 6-1
  • James Hurrell (angol, 99,70)–Damon Heta (ausztrál, 100,67) 6-5

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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