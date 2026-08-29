Az egyetlen nő minden férfit lekörözött Budapesten, semmit nem ért vele

Szombaton a tizenhat kiemelt is bemutatkozik, Clayton és Van Veen mellett többek között Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Gary Anderson és Luke Humphries is megkezdi szereplését az MVM Dome-ban a nyolcaddöntőbe jutásért.
Hungarian Darts Trophy, 1. forduló:
- Jonas Masalin (finn, 76,03)–Kevin Doets (holland, 80,24) 6-4
- Andrew Gilding (angol, 95,94)–Biró Milán (85,83) 6-0
- Ritchie Edhouse (angol, 88,90)–Connor Scutt (angol, 75,89) 6-1
- Niko Springer (német, 95,06)–Maik Kuivenhoven (holland, 91,35) 6-1
- William O’Connor (ír, 97,10)–Samuel Price (angol, 89,45) 6-2
- Keane Barry (ír, 100,77)–Martin Schindler (német, 95,97) 6-2
- Ryan Joyce (angol, 86,87)–Cristo Reyes (spanyol, 96,11) 6-3
- Dave Chisnall (angol, 89,11)–Borbély András (80,49) 6-3
- Dirk van Duijvenbode (holland, 90,71)–David Písek (cseh, 77,24) 6-1
- Kádár László (93,90)–Daryl Gurney (északír, 91,75) 6-5
- Krzysztof Ratajski (lengyel, 92,57)–Callan Rydz (angol, 94,82) 6-5
- Joe Cullen (angol, 97,55)–Adam Leek (ausztrál, 92,43) 6-3
- Rob Cross (angol, 101,90)–Beau Greaves (angol, 104,88) 6-5
- Major Nándor (88,69)–Niels Zonneveld (holland, 88,87) 6-5
- Tom Sykes (angol, 101,20)–Cameron Menzies (skót, 96,84) 6-1
- James Hurrell (angol, 99,70)–Damon Heta (ausztrál, 100,67) 6-5
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