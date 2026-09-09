Tizenhét éve nem látott pofon szélén a döntetlenmentes Liverpool

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Szerda este további hat mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulója. Akárcsak kedden, ma is két magyar érdekeltségű csapat, és akár három magyar futballista léphet pályára: a Liverpool és a Galatasaray is megkezdi BL-főtáblás szereplését.

Wiszt Péter
2026. 09. 09. 5:00
A Liverpool és az Atlético ismét a Bajnokok Ligája-főtábla nyitófordulójában csap össze Fotó: AFP/Oli Scarff
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A két magyar válogatott légiós csapata új edzővel, a spanyol Andoni Iraolával kezdte az idényt, és három forduló után veretlen a Premier League-ben: két döntetlen után pénteken az Ipswich vendégeként megszerezte első győzelmét a bajnokságban. A jövő júniusi BL-döntőnek otthont adó Atlético egy bajnokival többet játszott már a La Ligában, két győzelem és egy döntetlen után a hétvégén 3-0-s vereséget szenvedett az Athletic Bilbao otthonában.

Iraola edzői karrierje első Bajnokok Ligája-mérkőzésére készül, és rögtön rég nem látott negatív sorozatot kéne megállítania: 

a Liverpool odahaza legutóbb 2009-ben veszített el egymást követő két nemzetközi kupatalálkozót, márpedig a legutóbbi idény negyeddöntőjében a PSG elleni hazai vereséget követően búcsúzott. 

Ami talán még extrémebb statisztika: a Vörösök elmúlt 43 európai kupamérkőzése nem végződött döntetlennel, legutóbb négy és fél éve történt hasonló velük.

Sporting–Galatasaray

Sallai Roland csapata tavasszal sorozatban a negyedik bajnoki címét szerezte meg, így tavalyhoz hasonlóan ismét a főtáblán szerepelhet. Az előző kiírásban a huszadik helyen végezve játszhatott a nyolcaddöntőbe jutásért, és a Juventust hosszabbítás után búcsúztatta, a legjobb 16 között azonban a Liverpool a végállomást jelentette a Galatasaraynak. Az MTI tájékoztatása szerint a lisszaboni Sportinggal még sosem játszott a 26-szoros török bajnok, amely egy döntetlennel, illetve három győzelemmel kezdte a török bajnokságot. Sallai a már megszokott jobb oldali védő pozícióban mind a négy mérkőzésen tagja volt a kezdőcsapatnak, és egy gólt szerzett.

Sallai Roland Lisszabonban is pályára léphet Galatasaray-mezben
Sallai Roland Lisszabonban is pályára léphet Galatasaray-mezben. Fotó: Anadolu via AFP/Fatma Nur Arslan

A PSG, az Arsenal és a Barcelona is megkezdi a BL-t

A kétszeres címvédő és tíz Aranylabda-jelöltet adó Paris Saint-Germain hazai pályán a Slovan Bratislava elleni kezdi az alapszakaszt, míg az előző idényben Budapesten döntős Arsenal a Napoli vendége lesz. Emellett a spanyol bajnok Barcelona is szerdán kezdi meg szereplését a legrangosabb európai kupasorozatban, méghozzá hazai pályán a holland Feyenoord ellen. A Bajnokok Ligája főtábláján szereplő négy újonc közül az osztrák LASK után a norvég bajnok Viking mutatkozik be, a klub kora este a Stuttgart vendége lesz.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, szerda:

  • FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 18.45
  • VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) 18.45
  • Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
  • Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00
  • Sporting Lisboa (portugál)–Galatasaray (török) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 21.00

 

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