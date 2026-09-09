Tizenhét éve nem látott pofon szélén a döntetlenmentes Liverpool

A két magyar válogatott légiós csapata új edzővel, a spanyol Andoni Iraolával kezdte az idényt, és három forduló után veretlen a Premier League-ben: két döntetlen után pénteken az Ipswich vendégeként megszerezte első győzelmét a bajnokságban. A jövő júniusi BL-döntőnek otthont adó Atlético egy bajnokival többet játszott már a La Ligában, két győzelem és egy döntetlen után a hétvégén 3-0-s vereséget szenvedett az Athletic Bilbao otthonában.

Iraola edzői karrierje első Bajnokok Ligája-mérkőzésére készül, és rögtön rég nem látott negatív sorozatot kéne megállítania:

a Liverpool odahaza legutóbb 2009-ben veszített el egymást követő két nemzetközi kupatalálkozót, márpedig a legutóbbi idény negyeddöntőjében a PSG elleni hazai vereséget követően búcsúzott.

Ami talán még extrémebb statisztika: a Vörösök elmúlt 43 európai kupamérkőzése nem végződött döntetlennel, legutóbb négy és fél éve történt hasonló velük.