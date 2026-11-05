Amikor legutóbb az AC Milant várták a csalódott Fradi-szurkolók, ezren sem voltak a stadionban

A Milan az előző idényben nem indulhatott el nemzetközi színtéren, ám a kettős terhelés nélkül is „csak” az ötödik helyet szerezte meg a Serie A-ban. Nyáron Ruben Amorim érkezett a kispadra, és tíz forduló után most is az ötödik pozícióban áll a kiegyensúlyozatlan csapat az olasz bajnokságban. Ugyanakkor szombaton legyőzte a városi rivális és címvédő Internazionalét, így jó előjelekkel várhatja az FTC-t. Igaz, az El-ben három forduló alatt kétszer is kikapott a Milan, ezzel jelenleg a 24. helyen található a tabellán.

A keretben többek között az aranylabdás Luka Modric és a szintén vb-ezüstérmes Adrien Rabiot is szerepel, ám ők az évadban alig kaptak lehetőséget, cserébe Alphadjo Cisse, egy gólerős húszéves játékos személyében új hőse lett a gárdának az elmúlt hetekben. A sérüléseket tekintve pedig olyan futballisták hiányoznak majd a hazaiaknál, mint a belga Alexis Saelemaekers és az angol Ruben Loftus-Cheek, míg a francia Mike Maignan eltiltás miatt nem léphet pályára. Amorim a szerdai sajtótájékoztatóján nem titkolta: egyébként is rotálni tervez.