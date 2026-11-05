Amikor legutóbb az AC Milant várták a csalódott Fradi-szurkolók, ezren sem voltak a stadionban

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A Ferencváros csütörtökön Milánóban folytathatja menetelését a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. Az olasz AC Milan otthonában bravúrra készül Borbély Balázs eddig hibátlan együttese. A két csapat korábban sosem találkozott, pedig az ezredfordulón tervezve volt egy összecsapás közöttük.

Wiszt Péter
2026. 11. 05. 5:10
Amikor legutóbb az AC Milant várták a csalódott Fradi-szurkolók, ezren sem voltak a stadionban
Az FTC húsz tétmérkőzés óta veretlen, ezt a sorozatát az AC Milan ellen is megőrizné Fotó: Polyák Attila

A Milan az előző idényben nem indulhatott el nemzetközi színtéren, ám a kettős terhelés nélkül is „csak” az ötödik helyet szerezte meg a Serie A-ban. Nyáron Ruben Amorim érkezett a kispadra, és tíz forduló után most is az ötödik pozícióban áll a kiegyensúlyozatlan csapat az olasz bajnokságban. Ugyanakkor szombaton legyőzte a városi rivális és címvédő Internazionalét, így jó előjelekkel várhatja az FTC-t. Igaz, az El-ben három forduló alatt kétszer is kikapott a Milan, ezzel jelenleg a 24. helyen található a tabellán.

A keretben többek között az aranylabdás Luka Modric és a szintén vb-ezüstérmes Adrien Rabiot is szerepel, ám ők az évadban alig kaptak lehetőséget, cserébe Alphadjo Cisse, egy gólerős húszéves játékos személyében új hőse lett a gárdának az elmúlt hetekben. A sérüléseket tekintve pedig olyan futballisták hiányoznak majd a hazaiaknál, mint a belga Alexis Saelemaekers és az angol Ruben Loftus-Cheek, míg a francia Mike Maignan eltiltás miatt nem léphet pályára. Amorim a szerdai sajtótájékoztatóján nem titkolta: egyébként is rotálni tervez.

Európa-liga: Milánóban maradhat veretlen a Fradi

A Ferencváros a harmadik El-kör végeztével a negyedik pozícióban volt, százszázalékos mérleggel, hiszen a skót Celtic, a cseh Plzen és a portugál Torreense ellen is megszerezték a három pontot a budapesti zöld-fehérek. Az NB I-ben is jó formában van az európai kupaidényben még veretlen Fradi: az előző két bajnokiját megnyerve már a legjobban áll vesztes pontok tekintetében a csapat, amely színeiben Radnóti Dániel csütörtökön várhatóan nem áll Borbély Balázs rendelkezésére.

A lebontás előtt álló San Siróban 1966-ban 4-0-ra veszítette el az Inter elleni BEK-negyeddöntő odavágóját az FTC, amely csütörtökön ennél szebb eredményben reménykedik ugyanott. Magyar csapat nyert már a nagy múltú stadionban, hiszen a Honvéd éppen ötven éve, az UEFA-kupa első fordulójában 1-0-ra diadalmaskodott az Internazionale vendégeként Kozma Mihály góljával. Borbély Balázsék sikere is hasonlóan nagy bravúr volna.

 

labdarúgó Európa-ligaFerencvárosBorbély BalázsRuben AmorímAC MilanSzóljon hozzá!

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