Fodor Zsóka, ha úgy adódik, akkor a negyedik oltást is kérni fogja

Hónapok óta élvezhetjük a színházak előadásait, ám a művészek aggódnak a járvány negyedik hulláma miatt. Fodor Zsóka nagyon reméli, hogy már nem lesz szükség újabb korlátozásokra, ám ehhez arra lenne szükség, hogy minél többen éljenek az oltással – olvasható a Ripost cikkében.

A színésznő már mindhárom dózisát megkapta a védőoltásnak, sőt már az influenza elleni vakcinát is beadatta.

Én teljes mértékben oltáspárti vagyok. Mind a három oltást felvettem, és ha úgy adódik, akkor a negyediket is kérni fogom. Emellett még beoltattam magam az influenza elleni védőoltással is. Én nagyon hiszek benne! Viszont amiatt el vagyok keseredve, hogy még mindig vannak, akik megtagadják az oltást hamis érvek és indokok alapján. Láttunk sajnos erre példákat, akár híres emberek között is