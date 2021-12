Nem csak a karácsonyt várja decemberben Csepregi Éva

Dübörögnek a koncertek

Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert év végére is maradt jó pár fellépésünk. Ha minden jól megy, akkor karácsony után Győrben lépünk színpadra, illetve lesz egy évzáró koncertünk is Pécsett. Utóbbit már 15 éve tartjuk, mindig nagyon várjuk, úgyhogy reméljük, hogy nem szól közbe semmi

– tette hozzá Csepregi Éva, akiről kevesen tudják, hogy a Fényszóró Kulturális Alapítványnak az elnöke.

Adományozó turnéra indult

Csepregi Éva hosszú évek óta a szívén viseli a sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek sorsát. Az énekesnő és az alapítvány munkatársai minden évben különleges programokkal készülnek: gyermeknapi rendezvényeket szerveznek, gálákat tartanak a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol rengeteg sztárfellépő is megfordult már, s az ünnepek közeledtével adományokat is visznek. Természetesen idén decemberben is elindult az adományozó turnéjuk.

Borítókép: Csepregi Éva énekes, a Neoton együttes egykori tagja. (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)