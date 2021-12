Senkinek sem kell, viheti a bank Szilágyi István házát

Lassan az enyészeté lesz az a XVII. kerületi ház, ahol 2020. május 3-án a reggeli órákban saját fia egy kalapáccsal szó szerint agyonverte az ismert színészt, Szilágyi Istvánt. Ekkor derült fény arra, hogy az idős házaspár és a fiuk milyen szörnyű körülmények között élt az egykor szebb napokat látott, düledező házban – olvasható a Ripost.hu cikkében.

Szilágyi István özvegyének arról sem volt fogalma, hogy időközben 30 millióra duzzadt az ingatlanra terhelt adósság összege, ami ráadásul napról napra gyarapodott a közműtartozások miatt. Humenyánszky Jolánnak sokan próbáltak segíteni abban is, hogy elhagyhassa az időközben lakhatatlanná nyilvánított házat, de ő maradt, az eladásról pedig hallani sem akart. Az idős szobrászművész azt hangoztatta, hogy a házra a fiának lesz szüksége, ha majd kiszabadul a börtönből. Joli néni nem akart tudomást venni róla, hogy Pétert a tettéért minden bizonnyal életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtja majd a törvény.

Joli néni 2020 végén kórházba került, miután előrehaladott tüdőrákot állapítottak meg nála; 2021. február 6-án hunyt el. Abban a hitben adta vissza lelkét a teremtőjének, hogy a nevén lévő házat a fia örökli majd. Ebben azonban tévedett, hiszen a hatályos törvények értelmében kizárják az örökségből azt, aki az örökhagyó ellen életellenes cselekményt követ el. A törvény ugyanakkor arra is kitér, hogy a házastárs erőszakos halálát követően a sértetti jogkör is öröklődik az özvegyre, vagyis ez esetben Humenyánszky Jolánra. Ezzel pedig Péter el is esett attól, hogy a nevére kerüljön az eladósított ingatlan.

Az öröklési sorban Péter kamasz fia, Nándi következik, de a rákoskeresztúri ingatlan tulajdoni lapján 10 hónappal Joli néni halála után sem szerepel bejegyzés arról, hogy a háznak és a teleknek új birtokosa lenne. Vagyis feltehetően az unoka nem tartott igényt az ingatlanra, amelynek piaci értéke nagyjából megegyezik a tartozások összegével. Így a horrorház hamarosan a banké lehet...

Borítókép: Szilágyi István színész a százéves filmgyár jubileumi ünnepségén 2017. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)