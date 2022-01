Alapítványán keresztül segíti a klímaváltozás áldozatait a sztárénekesnő

A sztárénekes Rihanna alapítványa 15 millió dollárt (4,8 milliárd forintot) adományoz a klímakatasztrófák által sújtott hátrányos helyzetű régiók és társadalmi rétegek megsegítésére - számolt be róla a távirati iroda.

A We Found Love című szám előadója kedden jelentette be, hogy Clara Lionel Foundation elnevezésű alapítványán keresztül 18 klímaigazságosságért küzdő szervezetet támogat, amelyek hét karib-tengeri országban és az Egyesült Államokban tevékenykednek. A szervezetek között szerepel a Climate Justice Alliance, az Indigenous Environmental Network és a Movement for Black Lives.

A klímakatasztrófák, amelyeknek gyakorisága és intenzitása is egyre nő, nem minden közösségre hatnak egyenlően, a színes közösségeket és a szigeteken élőket sújtja leginkább a klímaváltozás

- fogalmazott a tudósítás szerint Rihanna, aki a karibi Barbadosról származik.