Nyugdíjba megy Gordon Ramsay?

Gordon Ramsay vitathatatlanul a világ egyik leghíresebb és legszórakoztatóbb séfje, aranyköpéseivel Dunát lehetne rekeszteni, de azt neki is be kell ismernie, hogy az idő bizony rá is hatással van. Azt nem tagadta, hogy már megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, de mindenkit megnyugtatott, hogy ez nem a közeljövőben fog megtörténni – írja a Just Jared.

– Még nem mutattam meg mindent, ne becsüljétek alá egy öregember erejét

– kezdte Gordon Ramsay arra a kérdésre válaszolva, hogy tervezi-e befejezni a Hell’s Kitchen című népszerű tévéműsorát, amelynek hamarosan kezdődik a 21. évada.