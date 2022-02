40 éve ölte meg az amerikai maffia az LGT legendás gitárosát

Barta Tamásra úgy emlékeznek az LGT zenekar rajongói, mint a legendás banda jóképű tagjára, akiért rajongtak a nők. A zenész 1971-ben a Hungáriából igazolt át a Lokomotív GT-be és hamar népszerű is lett a hölgyrajongók körében. A fiatal gitáros szép sikereket élt meg az ezt követő négy évben és természetesen ő is elutazott a csapat 1974-es amerikai turnéjára, ahonnan már nem tért haza, mert disszidált – derül ki a cikkből.

Barta Tamás az utazás során beleszeretett a turnémenedzserbe, akit végül feleségül is vett. Eleinte stúdiózenészként dolgozott, később pedig beletanult a telemarketing szakmába. Válása után ő volt az első fiatal magyar zenész, aki saját házat vett Los Angelesben. 1979 és 1982 között a sikeres amerikaiak életét élte. Rengeteg pénzt keresett civil munkájával, hétvégente pedig klubokban zenélt. A sikeres élet mögött azonban sötét titok lapult. Az LGT egykori gitárosa ugyanis az úgynevezett „papíros maffiának” dolgozott telemarketingesként. A cég úgy kaszált dollármilliókat, hogy megkenték a nagyvállalatok beszerzőit, így jutva illegális profithoz.

Barta végül kilépett a cégtől és tapasztalataira alapozva életre hívta saját telemarketinges vállalkozását. Ez persze nem tetszett korábbi főnökeinek, akik azt gyanították, hogy Tamás ellopta az ügyféllistájukat és átcsábította magához a cég partnereit. Sokak szerint ezért bérgyilkost küldtek rá, aki 1982 február 16-án végzett is vele saját otthonában.

Egy másik teória szerint Barta elkísért egy bűnözőt egy alvilági nagykutyákkal folytatott megbeszélésre, ahol elszabadultak az indulatok és a kialakult lövöldözés során szerzett halálos sebet, a holttestét pedig visszavitték a házába. Hogy melyik verzió az igaz, azt máig homály fedi, ám az bizonyos, hogy két halotti bizonyítványt is kiállítottak a halála után. Ez akkoriban nem volt ritka, hiszen a biztosító társaságok fizettek a halottkémeknek, hogy esetlegesen egy gyilkosságot is öngyilkosságként tüntessenek fel az iratokban. Ez történhetett a zenész esetében is, akivel két mellkaslövés végzett, mégis önkezűségként zárták le az ügyet – olvasható a cikkben.

Borítókép: Karácsony János énekes-gitáros (b) és Presser Gábor énekes-billentyűs (j) a Locomotiv GT (LGT) együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2013. február 15-én. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)