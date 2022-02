Dolly Parton, Eminem és Lionel Richie is bekerülhet a Rock and Roll Hírességek Csarnokába

A clevelandi intézmény 17 művész és zenekar nevét jelentette be szerdán. A jelöltek között van a Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, a Judas Priest és Beck is.

Jelölték továbbá Kate Busht, a DEVO-t, a Eurythmicset, Fela Kutit, az MC5-ot és a New York Dollst.

Eminemet, aki Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige és Kendrick Lamar társaságában idén fellép a Super Bowl félidejében, rögtön abban az évben jelölték, ahogy választhatóvá vált. A Rock and Roll Hírességek Csarnokába ugyanis azok kerülhetnek be, akik több mint 25 éve adták ki első albumukat.

Az új tagok nevét májusban jelentik be, a beiktatási ceremóniára az év során kerül sor.