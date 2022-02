Kiderült, mihez kezd Lagzi Lajcsi a válása után

Mint arról a Ripost korábban beszámolt, szétdarabolva árulja hárommilliárd forintot érő birtokát Galambos Lajos.

Miután Galambos Lajos és volt felesége megállapodtak a vagyonmegosztásban, a trombitás hozzá is fogott, hogy felszabadítsa az ingatlanokban álló vagyona egy részét – olvasható a Ripost.hu cikkében.

A Blikk információi szerint a trombitás egy luxusingatlanok adásvételével foglalkozó céget is megbízott azzal, hogy vevőt találjon a mesés villára. Ám abban a hirdetésben mindössze egyetlen fotó és pár adat szerepel. Mint írták, sem ár, sem bármi arra utaló jel nincs a hirdetésben, hogy egy igazi hírességtől veheti át a kulcsokat a szerencsés vásárló.

Egy ingatlanokkal foglalkozó szakértő szerint a mesés birtok 3,8-4,1 milliárd forintot is megérhet. A zenész azt sem titkolta, hogy nehéz szívvel válik meg a birtoktól, de már azt is tudja, hol folytatja az életét.

Felbecsülhetetlen értékkel bír számomra, a gyerekeket ide hoztuk haza a születésük után a kórházból, itt nőttek fel. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer eladom, nehéz döntés is volt, de a magánéletemben lezárult egy nagy fejezet, és úgy érzem, ahhoz, hogy tiszta lappal kezdjek új fejezetet, ez is hozzátartozik. A gyerekekkel természetesen egyeztettem, közösen hoztuk meg a döntést. Ők is megértették, hogy a téglák és a ház nem lehet fontosabb az összetartásnál. Jelenleg négyen élünk itt, és beláttuk, hatalmas nekünk ez a ház, itt akár hat másik család is elférne, nincs szükségünk rá

– árulta el a Blikknek Galambos Lajos.

A birtokból nyolcezer négyzetmétert megtartunk, ezt már le is választottuk, önálló bejárata van, és egy családi lakóparkot építünk. A gyerekeket minden ide köti, és bár én bárhol jól érzem magam, tiszteletben tartottam, hogy ők mit szeretnének. A területre négy ház épül majd, a gyermekeim már jóvá is hagyták a terveket, hamarosan elkezdődhet a munka. Minden ház nagyjából 120 négyzetméteres, három szobás lesz, és lesz egy közösségi épület is, ahol összeülhet a család. Ide terveztünk egy zenetermet, szaunát és egy társalgót is, és az a vízióm, hogy amikor már nagypapa leszek, akkor itt gyűlhet össze a família. Örülök, hogy közel leszünk egymáshoz, de mégsem annyira, hogy a fiatalok fejére nőjek

– tette hozzá Galambos Lajos.

Borítókép: Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi zenész a budapesti Kincsem Parkban (Fotó: MTI/Kovács Attila)