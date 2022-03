A Shape Of You 2017-ben a legtöbbet eladott dal volt Nagy-Britanniában, miközben a Spotifyon is rekordot döntött, a klipje pedig már 5,6 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on.

Nem csoda, hogy a per tétje is óriási: a bíróság már 2020-ban kimondta, hogy hárommillió fontos, 1,4 milliárd forintos kártérítésről kell majd döntenie, a lényegi tárgyalás azonban csak most kezdődött meg.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Ed Sheeran angol énekes-dalszerző érkezik a Brit Awards elnevezésű brit könnyűzenei díjak 42. átadási ünnepségére a londoni 02 Arénában 2022. február 8-án (Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores)