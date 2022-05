Ilyen aranyosan alszik együtt Tóth Gabi és családja + fotó

Tóth Gabi számára fontos nap május 15., amikor a családok nemzetközi napját ünneplik világszerte. Az énekesnő úgy gondolta, hogy erről a napról is érdemes beszélni és megemlékezni a hozzánk közel álló személyekről, ő ezt most több – számára nagyon kedves – régi fotóval teszi meg hivatalos Instagram-oldalán.

„Májusban több alkalommal is ünnepeljük a családok tagjait, kezdve az anyák napjával, a mai napon pedig a család nemzetközi napja miatt is érdemes egy pillanatra megállni a rohanó mindennapokban. A család érték, biztonság, szeretet, de ugyanakkor felelősség is. Odafigyelést, megértést, türelmet igényel, és elkötelezettséget egymásért” – írta bejegyzésében az énekesnő.