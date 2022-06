Kitették Amber Heard-öt az Aquaman 2-ből

Amber Heardöt kirúgták az Aquaman és az elveszett királyság című filmből, és az általa alakított Mera szerepét újra fogják castingolni – közölte a JustJared.com-on megjelent hírt a VG.

A Jason Momoa főszereplésével játszott filmben a 36 éves színésznő szerepe a Johnny Depp-pel való hosszas pereskedés – melyet Heard végül elveszített – hatására kérdőjeleződött meg.

A tanúvallomások során Walter Hamada, a Warner Bros. DC-filmek szegmensének vezetője elismerte, hogy már korábban is felmerült, hogy a szerepet újracastingolják, és a karakter jeleneteit újraforgatják. A per során Amber Heard is elismerte, hogy nem tudja, a karaktere bekerül-e a szuperhősfilm végső változatába.

A kirúgás nem javít Heard nem túl jó anyagi helyzetén. Az elvesztett per miatt ugyanis fizetnie kellene volt férjének, azonban a korábbi pazarló életmód miatt fizetésképtelenné vált.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Amber Heard (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)