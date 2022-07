Kanadai-iráni film nyerte a fődíjat Karlovy Varyban

A cseh fesztivál Horizons nevű válogatásában szerepelt a Csuja László-Nemes Anna rendezőpáros Szelíd című, magyar-német koprodukcióban készült filmje is. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült filmet az amerikai Sundance Filmfesztiválon mutatták be januárban, ahol első magyar játékfilmként a versenyprogramban is szerepelt, valamint vetítették a rangos Sydney Filmfesztiválon is.

Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Kviff)