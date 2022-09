Colin Farrell és Cate Blanchett is Oscar-díjat kaphatnak

Laura Poitras All the Beauty and the Bloodshed című dokumentumfilmje nyerte a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-díját. A gálán Luca Guadagnino és Alice Diop is Ezüst Oroszlán-díjat, a bebörtönzött Dzsafar Panahi pedig különdíjat kapott – olvasható az Origó cikkében.

Az amerikai Laura Poitras alkotása mindössze a második dokumentumfilm, amely elnyerte az Arany Oroszlánt, Gianfranco Rosi 2013-as Sacro GRA című munkája után.

Az idei filmszemlére egyetlen dokumentumfilmként meghívott All the Beauty and the Bloodshed Nan Goldin fotográfus küzdelmét mutatja be az Egyesült Államokban pusztító opioidválságért felelősnek tartott Purdue Pharma gyógyszergyár tulajdonosa, a Sackler család ellen. Laura Poitras a díj átvétele után elmondta: „sok bátor embert ismertem életemben, de olyat nem, mint Nan”, és megemlékezett a jelenleg világszerte bebörtönzött filmrendezőkről is.