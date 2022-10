Egy lelkes rajongó 65 milliót fizetett a We Are The World kottájáért

A karitatív célból született világsláger négyoldalnyi kottáját a 2020 márciusában 81 évesen elhunyt világhírű countryzenész sok egyéb személyes tárgyával, köztük ruhadarabokkal, zenei trófeákkal, sőt két autóval együtt bocsátották áruba a Julien”s aukciósház Beverly Hills-i árverésén.

A partitúrát különösen értékessé teszi, hogy azt kézjegyével látta el több más, a dal létrehozásában és előadásában közreműködő világsztár is, így Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel, Cyndi Lauper, Tina Turner és Bruce Springsteen, némelyikük Rogersnek szóló személyes üzenettel is megtoldotta aláírását.

Az 1985-ben rögzített We Are the World, a USA for Africa nevű jótékonysági supergroup dala, amelyet Michael Jackson és Lionel Richie szerzett, és amelyben sok másik szupersztár mellett Kenny Rogers is szólót énekel, több mint 50 millió dollárt hozott egy afrikai segélyprogram számára.

A több mint 20 millió példányban eladott dal minden idők nyolcadik legnagyobb példányszámú kislemeze. A texasi születésű, többszörös Grammy-díjas Rogers, akinek stúdiójában a számot felvették, az Egyesült Államok egyik legsikeresebb popzenésze, több világsláger előadója volt, albumaiból több mint 120 millió példány kelt el világszerte, 20 platina- és 11 aranylemeze volt.

