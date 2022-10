Két hétig kómában volt a Jóbarátok sztárja

Novemberben jelenik meg Matthew Perry önéletrajzi könyve, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, amelynek címében a „nagy, szörnyű dolog” valószínűleg a színész alkohol- és drogfüggőségére utal – írja az Origó.

A most 53 éves színész a könyvben azt is leírta, hogy 49 évesen majdnem meghalt, miután a sok opioidtól kiszakadt a vastagbele. A betegségéről tudott a nyilvánosság, azt azonban eddig nem mesélte el, hogy két hétig kómában volt, öt hónapig ápolták kórházban és kilenc hónapig sztómazsákot is kellett hordania.