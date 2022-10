Világhírű énekesnők, akiknek teljesen más a hangja élőben + videó

Katy Perry

Az énekesnő óriási koncerteket csinál, de a valódi énekhangja messze van a hibátlantól. Katy Perry a stúdiófelvételeken tökéletes pophang, de az élő fellépésein hallani lehet, hogy sokszor félrecsúszik, nem pontos, illetve sokszor megremeg a hangja.

Rihanna

A Szigetet is megjárt barbadosi énekesnő nem az énekhangjáról híres. Rihanna a magyarországi fellépésén is, az ott lévők szerint playback-el állt színpadra, illetve élő koncertjein nagyon gyakran nem tudja kiénekelni azokat a magas hangokat, melyeket a felvételeken igen. Ez bizonyíték arra, hogy szintén az utómunkának és a gépeknek köszönheti a jellegzetes hangját, de Rihannát sem elsősorban a hangjáért szeretik rajongói. A magyaroknál jócskán csökkent a népszerűsége, a Sziget Fesztiválon gyatra, lélektelen haknit mutatott be, létre is jött egy új ige a magyar szlengben: rihannázni annyit jelent, mint unottan táncolgatni, kornyikálni valamit, alibizni – magyarázza az Origo.

Britney Spears

A 90-es években berobbant pophercegnő hangi adottságairól megoszlanak a vélemények. Tény, hogy Britney Spears egyedi hanggal rendelkezik, de a felvételeken ma már bevallottan, utólag gépiesítették a hangját a producerek, az énekesnő (állítólagos, de nehezen hihető) tiltakozásának ellenére. Spears mindig is inkább a látványos koncertjeiről volt híres, tánctudásába pedig olyan akrobatikus elemeket is beépített, melyeket nem nagyon alkalmaznak más popsztárok. Mikor megvádolták őt azzal, hogy nem tud énekelni, pont a rengeteg táncot hozta fel mentségként, mert kimelegszik tőle és liheg éneklés közben, ezért használ playbacket a koncerteken.

Selena Gomez

Az énekes-színésznő-producer-üzletasszony Selena Gomez, sokak szerint okosan teszi, hogy ennyi területtel foglalkozik, mert nem feltétlenül az éneklésben a legjobb. Selena Gomezt világszerte nagyon szeretik, de ő maga sosem vallotta magát énekesnőnek. Filmezéssel kezdte pályáját, még a Disney irányítása alatt, majd kipróbálta magát a popkarrierben is, mely szintén sikeresen alakult számára. De Gomez is sokat táncol a koncerteken, így hangja sokszor gyengécske, hamis és lihegős.

A cikk ITT olvasható tovább.

Borítókép: Rihanna (Fotó: MTI/EPA/Peter Foley)