Gyűjtői ereklye: Dupla bakeliten jelenik meg a Korai Öröm legelső albuma

– A kazetta annak idején mindössze ötszáz példányban jött ki, ma már senkinél sem lelhető fel. A mostani dupla LP külső borítója és a tok hátsó oldala az eredeti, pálmafákat ábrázoló kép rekonstrukciójával, továbbgondolásával készült, belülre korabeli koncertfotók kerültek – mondta Kilián Zoltán basszusgitáros, a Korai Öröm egyik alapítója, vezetője az MTI-nek.

A Korai Öröm 1993-96 című anyag a zenekar első magyarországi vinyl megjelenése; korábban csak CD-ken, illetve kazettákon adtak ki lemezeket.

Mint megjegyezte, a vásárlók egy összehajtott plakátot is találnak a kiadványban, amit szintén harminc évvel ezelőtt használtak koncertjeik népszerűsítésére.

A pszichedelikus rockot etno, trance, tribal hangzással vegyítő Korai Öröm a hazai sajtóban folyamatzenének elnevezett stílust képvisel, és a kilencvenes évek közepén alapozta meg hírnevét. Az együttes tíz stúdióalbumot adott ki, két évtizeden át játszott nemcsak a fontosabb magyarországi helyeken, hanem Európa-szerte fesztiválokon és különböző klubokban, lemeze jelent meg Németországban és Dániában is.

A Korai Öröm 1993 címmel harminc évvel ezelőtt napvilágot látott kazetta anyagán (ami szintén a Trottel Recordsnál jött ki) a következő évekhez hasonlóan a zenekar nem adott címeket a számoknak, csak sorszámmal különböztette meg őket egymástól. "Nem akartuk ezzel sem behatárolni a zenénket. A rendszernek később azért vetettünk véget, mert szerzői jogi szempontból az Artisjusnál nehezen lehetett beazonosítani őket".

A most újramaszterelt, harminc évvel ezelőtti felvételeken Kilián Zoltán mellett Biljarszki Emil (szintetizátor), Csányi Viktor (dobok), Horváth György (gitár), Takács Péter (gitár, trombita, furulya, vokál), Jócsik János és Nádasdi Zsolt (ütőhangszerek) játszott, az 1994 és 1996 között felvett többi számban Vécsi Tibor (ének, ütőhangszerek), Paizs Miklós (fujara, doromb, khöömei ének) és Vajdai Vilmos (didzseridu) is hallható.

A Korai Öröm utoljára 2013-ban adott ki új dalokat tartalmazó hanghordozót, egy CD-t; az azon hallható zenészek hozták létre a Korai Trancemission, később a Korai Electric és a Korai Akusztik projektet. Mint Kilián Zoltán elmondta, a legaktívabb az évi ötven-hatvan koncertet adó Korai Electric, Korai Öröm néven viszont tíz éve már csak három-négy budapesti koncertet adnak.

– Ellentétben az általános szokásokkal mi nem kerek jubileumkor, hanem a 18 éves és a 21 éves évfordulónkon tartottunk nagyobb bulit, aztán becsúszott egy 25 éves is. Most január 7-én 20 órától 33 évünket, a krisztusi kort ünnepeljük a Magyar Zene Házában. Fogunk játszani a 30 éves első anyagunkról, meg nagyjából mindegyik korszakunkból számokat. Kétórás lesz a koncert, vendégekkel, köztük lesz Biljarszki Emil, aki 2009-ben lépett ki a Korai Örömből, Tóth Szabolcs (szitár, Lukács Levente (szaxofon), Said Tichiti (ének, gembri), Vajdai Vili pedig, ahogy régen is, didzseridun játszik – sorolta Kilián Zoltán.

A koncertre ismét összeáll a Korai Öröm régi fény- és hangtechnikai csapata, az este folyamán láthatók lesznek a Házban régi videoklipek, turnéfilm, és a zenekar megemlékezik alapító tagjáról, Takács Péterről, aki 2011-ben hunyt el. A Korai Electric január 1-jén ad koncertet a Gödörben.

A Korai Öröm 1993-96 című anyagának remaszterét Tanka István készítette, a borító újratervezését Rőczei György végezte, a koncertfotó Bek Balla Mónika munkája. A dupla LP december 20-án jelenik meg 350 példányban.

Borítókép: A Korai Electric soundcheck közben (Fotó: Facebook)