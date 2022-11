Újabb „uniós értékek”

Brüsszel most is a szokott refrént fújja: „A közelmúlt fejleményei alapján az uniós értékek tiszteletben tartása néhány tagállamban nem magától értetődő.” No, igen, „uniós értékeket” lehet felfedezni abban a mondatban is, amely kitér a tanács javaslataira: „Néhány tagállamban meg kell erősíteni az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupcióellenes keretet, a közérdekű információkhoz való hozzáférést, a nyilvános társadalmi konzultációk biztosítását, blablabla…”

Pontot kirakja. Ásít.