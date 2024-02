Teflon az ábrázaton

Önmaga számolt be annak idején a Putyin iránti szenvedélyes vonzódásáról. Ugyan ki ne hallott volna az orosz vezér Apró-villában tett, Totó kutyával színesített családias látogatásáról? A kedélyes vizitet pillanatra sem árnyékolta be a pártállami múlt vagy a morális aggály. A habzóborász később arról tájékoztatta Putyint, hogy gyermekeit okvetlenül meg fogja taníttatni oroszul. Miferink még a 2009-es bukása után is kapott moszkvai meghívást.

Azóta sok vizet leeresztettek a lopott Apró-villa úszómedencéjéből…

Gyurcsány ma már gyilkosnak nevezi Vlagyimir Putyint, Orbán Viktort pedig az orosz elnök barátjának. Hogy mi minek nevezzük Gyurcsányt, azt nem bírná el a nyomdafesték.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc pártelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció budapesti születésnapi rendezvényén 2023. október 22-én (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)