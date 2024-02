Szegény Alinsky

Pedig ütőseket mondtak a rétorok. A frissen elítélt füstbomba-hajigáló Fekete-Győr András például arról győzködte a hallgatóságot, hogy harangoztak a miniszterelnöknek, Orbán Viktor rendszere erkölcsi, morális és politikai válságba zuhant. Hasonlókról szavalt a harcos lódoktor, Hadházy Ákos is; szerinte nem kell megvárni, hogy összedőljön a rendszer, már most itt a lehetőség a fordulatra. Érdekes, az Ország­gyűlésben nem ilyen aktív a képviselő úr – a legutóbbi négyéves ciklusban mindösszesen három alkalommal emelkedett szólásra. Kétszer saját mentelmi ügye miatt… Beszédet mondott a számlaszámos kalapozásairól ismert Juhász (Füttyös) Péter is (állítólag az V. kerületben készül indulni a júniusi önkormányzati választáson); ő Rogán Antalon keresett fogást, felszólította, mondjon le, és húzzon el a közéletből mielőbb. A máskor oly aktív párbeszédes Jámbor Andrást viszont ezúttal nem láttuk a hőzöngők között. Egy kommentelő szerint talán éppen pedofilvideókat nézegetnek szikrás kolléganőjével, Dobos Krisztinával.

Mi habos kávét kortyolgattunk.

Borítókép: Fekete-Győr András felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, volt momentumos politikus ( Fotó: Facebook)