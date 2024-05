A protokollszakértő Szabó Tímea szerint Hszi Csin-ping budapesti látogatása az ötvenes éveket idézi a Ferihegyi reptéren néptáncoló csoporttal és a lezárt fővárossal. Emellett – emeli föl mutatóujját a párbeszédes politikus asszony – Orbán Viktor Kína-barátsága veszélyes, és komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánkra. A miniszterelnök Kína gyarmatává kívánja tenni Magyarországot az akkumulátorgyárak idetelepítésével és kínai titkosügynökök tömeges beengedésével. „Különösen pikáns, de inkább ijesztő és felháborító ez akkor – visítja Tímeánk –, amikor a kormány lépten-nyomon az ország szuverenitásáról és függetlenségéről papol.”

Érdekes, nem úgy volt, hogy Putyin gyarmata vagyunk?

Az ember valahogy úgy van ezzel a Szabó Tímeával, hogy miközben felszisszenve hallgatja, kicsit sajnálja is. Talán nehéz gyermekkora volt szegénynek, mit lehet tudni. Mert az nem létezik, hogy valakiben ennyire csúcsra járjon a bajkeverés, a félretájékoztatás. Hiszen ő is pontosan tudja, hogy Hszi Csin-ping pár nappal korábban Franciaországban járt, ahol Macron elnök a legmagasabb protokollal fogadta. (Sőt Ursula von der Leyen is kiloholt miatta Párizsba.) Meg azt is tudjuk, hogy nemrég a német kancellár és az amerikai külügyminiszter is Kínában járt. Ők vajon melyik polcon szerepelnek Tímea asszony szótárában?

Pár esztendeje a leleplezős Anonymus-sorozat egyik epizódjában bizonyos Gansperger Gyula ilyet mondott: „Most vannak ugye ezek a külföldön kiképzett figurák, mint a Szabó Tímea, ő a CIA-nak dolgozott kint Kabulban.”

Kinek van itt mumpsza?

Borítókép: Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. november 21-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)