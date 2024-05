„Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen újra rasszista húrokat pengetett. Kijelentette, hogy nincs elég fehér keresztény ember Európában” – panaszolta közösségi oldalán Donáth Anna, a Momentum elnöke. Tudósítását – afféle mankó gyanánt – lábjegyzettel is ellátta: „Gyűlöletes mondat, gyűlöletes gondolkodás, gyűlöletes hergelés. […] Képzeljük el, hogy milyen az a világ, amikor a bőrszín érdem és kívánatos cél. De nem is kell elképzelnünk. Pontosan ismerjük a történelemből.”

Hogyne ismernénk, kedves Anna! Sőt, a közelmúltból is ismerhetjük. Nádas Péter például éppen azért nem kaphatta meg a német Világ Kultúráinak Háza által minden évben kiosztott Nemzetközi Irodalmi Díjat a minap, mert fehér és férfi. Vagy ott van Niedermüller Péter, akinek pár éve tett emlékezetes kijelentése mély nyomokat hagyott bennünk, rémisztő képződményt alkotó fehér, keresztény, heteroszexuális emberekben.

Amióta a hazaárulásra szakosodott Momentum szimpátiagörbéje konyulni látszik, egyre sűrűbben érezni zavart a pártvezetés köreiből. Jóllehet Donáth Anna – tőle tudjuk – még pszichológus és coach (tanácsadó – csak így magasztosabb) támogatását is igénybe veszi. Megjegyzem, Orbán Viktor még árnyaltan fogalmazott. Mondhatta volna úgy is, hogy istentelen gazemberek irtják és üldözik ma a kereszténységet Európa nagy részén. Egyébként nem az az igazi gyűlölet inkább, amit magyar létükre éppen önök gerjesztenek hazájuk ellen a brüsszeli parlamentben? A kommenteket szokta olvasgatni, kedves Anna? Egyet idemásolok: „Mentek a lecsóba, műhusi! Ti is érzitek már a műsor végét, teli a tanga.”