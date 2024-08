Már nem hőbörög

Csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával, gyanúsítottként idézte be az ügyészség Donáth Anna momentumos politikust a minap. Tekintve, hogy nevezettet immár nem védi mentelmi jog (brüsszeli hazaárulását nem értékelték a választók), Anna asszony most mártírt alakítva magyarázkodik közösségi oldalán, politikai bosszút és megfélemlítést emleget. „Egy 2022-es esetről van szó, amikor – állításuk szerint – másokkal együtt akadályoztam az Iványi Gáboréknál tartott, felháborító NAV-os házkutatást. A testünkkel védtük Iványi Gábor lelkészt, amikor az egyházát zaklató NAV-osok és a koncepciós eljárás ellen demonstráló tömeg egymásnak feszült az épületben.” Hősnőnk hozzáteszi: erőszakot nem alkalmazott (ő nem olyan), „csupán” akadályozta a házkutatást, testével védte az adótrükköző lelkészt, és ott izmozott az „egymásnak feszülők” soraiban a munkájukat végezni akaró NAV-osokkal szemben.

Hősnőnk nehezen barátkozik új helyzetével.

A riporterek előtt cirkuszoló politikus csak addig „kőkemény jogvédő”, míg a mentelmi jog mögé bújhat – ha már nincs ott a pajzs, akkor szipog, szűköl, vádaskodik. Bizony, meg kell szokni a mentelmi jog nélküli életet. Üdvözöljük a kétkezi, mezei emberek között, asszonyom! Most, hogy vége az ön VIP-világának, próbáljon meg talán beilleszkedni közénk! Ha sikerül, könnyebb lesz majd megértenie azt a mindenkire – még önre is – érvényes törvényt, hogy aki előre megfontolt aljas szándékkal, tudatosan törvényt szeg, az bűnös (nem pedig áldozat). Akár nyolc éven keresztül is merenghet erről odabent.

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)