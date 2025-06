Egy mozgalmas ember

Ha azt mondom, hogy Várnai László izgága személyiség, szolidan fogalmaztam. Alig akad olyan zuglói keltezésű negatív hír, botrány, amelyben ne bukkanna fel a kerületatya neve – magam is többször írtam a falurosszáról. (Egy ízben Zugló darazsának neveztem.) Mindent elutasít a testületi üléseken, amiben nemzetit vagy magyart lát, legyen az tervezett Tóth Ilonka-film, Wass Albert tér, kommunizmus gyermekáldozatairól szóló emlékműsor, de nemmel szavazott a kerületbe tervezett defibrillátorbővítésre is. Még mit nem! Az intézmény-összevonást véleményező szülők irritálják, piranháknak nevezi őket. Annak idején a kerülethez tartozó Városligetben „természetvédőként” próbálta akadályozni a Liget Budapest-projekt munkálatait. (Itt történt, hogy míg rendőrökkel tusakodó partizántársai füstgránátokat dobálva egy munkagép megállításával bíbelődtek, ő sunyiban, a bokrok árnyékában megrongált egy faátültető teherautót.) Mandátumáról akkor sem mondott le, amikor pártja, az LMP kizárta soraiból, azok után, hogy elverte a volt élettársát. (Az asszony szerint el is akarta gázolni.) Pár éve meg elütött egy 16 éves lányt a zebrán. Legutóbb mint kísérő szülő egy gyermeket pofozott meg egy iskolai kiránduláson.

Mondom, sokoldalú, mozgalmas ember. Alpolgármesteri tisztet is visz a hivatalban, két DK-s és egy momentumos mellett ő a negyedik alvezér, a ráadás. „Civilben” állítólag Hadházy Ákos komálósa. Korábban lódoktor úr – aki újabban keddenként forradalmat próbál csiholni – honatyai munkásságát segítette. (Lassan ápolhatná is Hadházyt.)