Angol útonállók: életveszélyes vállalkozás volt az utazás

Az utazás a XVII–XVIII. századi Angliában komoly kockázatot jelentett: a mindenütt jelen lévő útonállók és a kegyetlen fosztogatók számának növekedése miatt sokan többször is átgondolták, érdemes-e útnak indulniuk. Pedig az útonállók megítélése – a Robin Hood-féle hagyomány miatt – sokáig nem volt kifejezetten negatív, sőt: a század elején a lovagias betyárok az angol sajtó kedvelt figurái voltak.

Forrás: Múlt-kor2026. 04. 08. 17:51
A sok útonálló miatt kockázatos volt az utazás a 17. és 18. századi Angliában Fotó: History Today
A brit irodalomnak évtizedekig kedvelt figurája volt a gazdagokkal leszámoló útonálló alakja: a korabeli sajtó részletesen dokumentálta például Jack Sheppard és Dick Turpin szegényeket segítő cselekedeteit, hangsúlyozva ezek erőszakmentességét és jogosságát. A XVII. század végén és a XVIII. század elején azonban egy egészen új hőstípus jelent meg a nyomtatott lapokban: az áldozat, aki szembeszegül az őt fenyegető útonállóval és elfogja őt.

A XVII. századi Angliában csak kastélyok nyújtottak biztonságot, mert komoly problémát jelentett az útonállás. Fotó: Wikimedia Commons

Hiába hangsúlyozták a James Hindhez hasonló zsiványok (aki állítólag segített II. Károlynak elmenekülni a worcesteri csata után), hogy elítélik az igazságtalan vérontást és csak a gazdagoktól hajlandók lopni – az egyre erőszakosabb támadások növekedése miatt szép lassan nem az útonállók, hanem a velük szembeszálló, átlagos polgárok váltak ünnepelt hősökké. 

Igazságszolgáltatás és közösségi részvétel 

A közösségi részvétel az angol igazságszolgáltatás egyik alappillérének számított, vagyis a bűnözök elfogása minden polgárnak kötelessége volt. 

Ez nemcsak elvi kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség is volt, a rendfenntartó erők alacsony létszáma miatt. 

Bár néhány útonállónak – például a már korábban is említett Sheppardnak vagy James MacLaine-nek – sikerült megőriznie úriemberi imázsát, a bűnügyi történetek egyre inkább az áldozatok nézőpontjával azonosultak, és az ellenállást kezdték el magasztalni. 

                              Az egyik híres fogaságban lévő útonállóról, Jack Sheppard-ról portrét festenek a tömlöcben. 
Fotó: Historic London Tours

A folyamatot segítette, hogy a szigorú engedélyezési törvény, a Licensing Act 1695-ös megszűnése után egyre több olyan újság került forgalomba, amelyek előszeretettel közöltek szenzációhajhász – és az igazságot sokszor nélkülöző – történeteket. Az egyik ilyen folyóirat írt például egy 1697-es esetről, amikor egy hentes és a szolgálója üldözőbe vettek egy tolvajt. A rablót végül a kitartó szolga egy folyóban kapta el, negyven fontot bezsebelve tettével. 

Az útonállók üldözése és elfogása nem volt veszélytelen vállalkozás. Fotó: Ronald Simmons

De olvasni lehet ezek között az esetek között borssal töltött pisztollyal ijesztgető polgárokról és engedelmességet színlelő, majd a támadót a lováról lerántó lelkészekről is. Sőt, egyszer egy paraszt képes volt részegnek tettetni magát, hogy aztán gyanú nélkül követhessen néhány támadót, és a megfelelő időben kézre keríthesse őket. 

Bűnözés és állami szerepvállalás 

Ugyanakkor nemcsak a sajtó, hanem maga az állam is ösztönözte polgárait a bűnözők elfogására: 1692-től kezdve Anglia negyven fontot fizetett azoknak, akik segítették egy-egy útonálló elkapását. A lakosság ilyen szintű bevonása természetesen számos veszélyt is rejtegetett: 1698-ban például néhány férfi elfogott egy bűnözőt, akit aztán felakasztottak. 

Egy másik hírhedt XVII. századi angol betyár, James Hind. Fotó: Wikimedia Commons

Bár önbíráskodásukért később letartóztatták (majd felmentették) őket, az újságok komikusnak titulálták az esetet – ami kiválóan bizonyítja, hogy mennyire megváltozott az útonállók megítélése az évek alatt. 

Az elfogott zsiványokat az akasztófa várta.  Fotó: Ken Petts

A XVII. század végére az egykor romantikus betyárfigurák tehát elvesztették hősies aurájukat, és az áldozatok, valamint az önjelölt igazságosztók váltak a történetek főszereplőivé. A XIX. századi irodalomban pedig megjelent egy még újabb hősies alak, a detektív, aki már nemcsak bosszút állt a bűnösökön, hanem a törvény erejével igazságot szolgáltatott az áldozatoknak is. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

