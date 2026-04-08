Angol útonállók: életveszélyes vállalkozás volt az utazás

A brit irodalomnak évtizedekig kedvelt figurája volt a gazdagokkal leszámoló útonálló alakja: a korabeli sajtó részletesen dokumentálta például Jack Sheppard és Dick Turpin szegényeket segítő cselekedeteit, hangsúlyozva ezek erőszakmentességét és jogosságát. A XVII. század végén és a XVIII. század elején azonban egy egészen új hőstípus jelent meg a nyomtatott lapokban: az áldozat, aki szembeszegül az őt fenyegető útonállóval és elfogja őt.

A XVII. századi Angliában csak kastélyok nyújtottak biztonságot, mert komoly problémát jelentett az útonállás.

Hiába hangsúlyozták a James Hindhez hasonló zsiványok (aki állítólag segített II. Károlynak elmenekülni a worcesteri csata után), hogy elítélik az igazságtalan vérontást és csak a gazdagoktól hajlandók lopni – az egyre erőszakosabb támadások növekedése miatt szép lassan nem az útonállók, hanem a velük szembeszálló, átlagos polgárok váltak ünnepelt hősökké.

Igazságszolgáltatás és közösségi részvétel

A közösségi részvétel az angol igazságszolgáltatás egyik alappillérének számított, vagyis a bűnözök elfogása minden polgárnak kötelessége volt.

Ez nemcsak elvi kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség is volt, a rendfenntartó erők alacsony létszáma miatt.

Bár néhány útonállónak – például a már korábban is említett Sheppardnak vagy James MacLaine-nek – sikerült megőriznie úriemberi imázsát, a bűnügyi történetek egyre inkább az áldozatok nézőpontjával azonosultak, és az ellenállást kezdték el magasztalni.

Az egyik híres fogaságban lévő útonállóról, Jack Sheppard-ról portrét festenek a tömlöcben.

A folyamatot segítette, hogy a szigorú engedélyezési törvény, a Licensing Act 1695-ös megszűnése után egyre több olyan újság került forgalomba, amelyek előszeretettel közöltek szenzációhajhász – és az igazságot sokszor nélkülöző – történeteket. Az egyik ilyen folyóirat írt például egy 1697-es esetről, amikor egy hentes és a szolgálója üldözőbe vettek egy tolvajt. A rablót végül a kitartó szolga egy folyóban kapta el, negyven fontot bezsebelve tettével.

Az útonállók üldözése és elfogása nem volt veszélytelen vállalkozás.

De olvasni lehet ezek között az esetek között borssal töltött pisztollyal ijesztgető polgárokról és engedelmességet színlelő, majd a támadót a lováról lerántó lelkészekről is. Sőt, egyszer egy paraszt képes volt részegnek tettetni magát, hogy aztán gyanú nélkül követhessen néhány támadót, és a megfelelő időben kézre keríthesse őket.