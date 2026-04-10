Az igazi Bornemissza Gergely – az Egri csillagok hőse török fogságban halt meg

Bornemissza származása és fiatalkora máig sem teljesen tisztázott. A források szerint pécsi illetőségű lehetett és egy kovács fia volt, ugyanakkor feltehetően nemesi vagy félnemesi (pré­diális) háttérrel rendelkezett.

Bornemissza Gergely harc közben

Bornemissza Gergely fiatalkora

Bornemissza Gergely születésének idejét sem ismerjük pontosan, de valószínű, hogy az 1500 körüli években jött világra, tehát idősebb volt annál, mint ahogyan Gárdonyi híres regénye ábrázolja. Tanulmányaira utal a „deák” megnevezés, amely írástudó, művelt embert jelentett, sőt arra is utalhat, hogy magasabb iskolai képzésben részesült.

Pályafutása a királyi udvar szolgálatában indult. A források 1546 körül említik először, amikor királyi udvarnokként és ellenőrként szerepelt Egerben. 1547-ben már katonaként is feltűnik: részt vett a Balassa Menyhért elleni hadjáratban, ahol a királyi csapatok oldalán szolgált. Ekkor figyelhettek fel rá felettesei, hiszen későbbi előmenetele is ezt igazolja.

1549 és 1551 között gazdasági és igazgatási feladatokat látott el: a Forgách-birtokok kezelése tartozott hozzá. Ez azt mutatja, hogy nemcsak katonai, hanem szervezési és gazdasági kérdésekben is jártas volt. Bár életének egyes szakaszai homályosak, annyi bizonyos, hogy ekkorra már megbecsült, sokoldalú szolgálattevője volt a királynak.

Az egri vár ostroma

Az igazi hírnevet az 1552-es egri ostrom hozta meg számára. Gyalogos hadnagyként érkezett a várba, mintegy kétszáz puskás katonával. A védelem során különleges haditechnikai megoldásai tették híressé: robbanó- és gyújtóeszközöket készített, amelyek jelentős pusztítást okoztak a támadó török seregben. Ezek az újítások nemcsak bátorságát, hanem kivételes műszaki érzékét is bizonyították.

Bornemissza Gergely portyázás közben

Az ostrom után jutalomban részesült, és 1553-ban az egri vár egyik kapitányává nevezték ki. Ebben a tisztségében nemcsak katonai vezetőként működött, hanem az erőd helyreállítását és korszerűsítését is irányította.

Bástyákat építtetett, ágyúkat öntetett, és jelentős szerepet játszott Eger megerősítésében.

Mindez azt mutatja, hogy Bornemissza nem csupán harcos volt, hanem kiváló szervező és hadmérnök is.