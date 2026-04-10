A generatív mesterséges intelligenciával működő chatGPT társalgásaik során vigasztalni próbálta, de tanácsokkal is bőségesen ellátta a 2025-ös floridai lövöldözőt, Phoenix Iknert. A nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Ikner a következő kérdést tette fel a ChatGPT-nek:

Ha lövöldözés lenne az FSU-ban (Florida Állami Egyetemen), hogyan reagálna az ország?

Ez a kérdés indította el azt a chatbot és közte folyó tervezgetést, amely a 2025. április 17-i tömeges lövöldözéshez vezetett az FSU-n, és két ember halálát és hét személy megsérülését okozta. James Uthmeier floridai főügyész április 9-én, csütörtökön jelentett be vizsgálatot az OpenAI és a ChatGPT ellen.

„A mesterséges intelligenciának az emberiség előmozdítására, nem pedig elpusztítására kellene irányulnia. Választ követelünk az OpenAI tevékenységeire, amelyek gyerekeket bántottak, amerikaiakat veszélyeztettek, és elősegítették a közelmúltbeli FSU-s tömeges lövöldözést.”

„Ahogy a nagy technológiai cégek bevezetik ezeket a technológiákat, nem szabad kockáztatniuk a biztonságunkat. Támogatjuk az innovációt, de ez nem jogosít fel egyetlen vállalatot sem arra, hogy veszélyeztesse gyermekeinket, elősegítse a bűncselekményeket, hatalmat adjon Amerika ellenségeinek, vagy fenyegesse a nemzetbiztonságunkat” – mondta Uthmeier. „Azok a vállalatok, amelyek ezt teszik, a legteljesebb mértékben felelősségre vonhatók.”

Figyelmeztetés: nyugtalanító részletek következnek

Utólag nyilvánosságra került dokumentumok szerint a beszélgetések során Ikner kérdéseket tett fel a ChatGPT-nek a mentális egészségéről, arról, hogy ő miért nem tud azonosulni a saját korosztályával, elmesélte magányát és alacsony önértékelését, amellyel randevúzásain küzdött.

A ChatGPT időnként elmondta Iknernek, hogy nem tudja diagnosztizálni, elmagyarázta a depresszióra vonatkozó klinikai információkat, és azt javasolta, hogy beszéljen egy tanácsadóval – de telefonszámot nem adott meg.

Ikner olyan kérdéseket is tett fel, mint: „Hogyan nyomoz a rendőrség az öngyilkosságok ügyében?”, „Miért követnek el drasztikusan magas arányban fehér férfiak öngyilkosságot?”, illetve „Hogyan kezeli az FSU az öngyilkosságokat?”