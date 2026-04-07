Keresztes hadjáratunk kudarca: hogyan kényszerítették II. Andrást az Aranybulla kiadására?

Béla király Imrére hagyta a trónt, Andrásnak pedig keresztes hadjáratba kellett indulnia. A trónt előbb tényleg Imre (1196–1204) foglalta el, uralkodását azonban végigkísérte az öccsével folytatott hatalmi harc.

Keresztes hadjáratban küzd András

Keresztes hadjáratra készült a magyar király

Imre halála után, rövid ideig kiskorú fia nevében kormányoztak, majd 1205-ben II. András került a magyar trónra. Uralkodása (1205–1235) kezdetétől aktív külpolitikát folytatott: több hadjáratot vezetett Halicsba, és a magyar befolyás kiterjesztésére törekedett a Balkánon és Dalmáciában is.

A király egyik legjelentősebb vállalkozása az V. keresztes hadjáratban (1217–1218) való részvétel volt, amelyet még apja, III. Béla fogadalma tett kötelezővé. A hadjárat előkészületei hosszú ideig húzódtak, részben a trónharcok, részben az európai politikai viszonyok miatt.

Végül III. Honorius pápa 1217. február 11-én biztosított jogi védelmet András számára, aki serege élén elindult a Szentföldre. A király Székesfehérvárról Zágrábon át Spalatóba (Split) vonult, ahová 1217. augusztus 23-án érkezett meg. Innen tengeri úton jutott el Akkóba, mivel a szárazföldi út politikai okokból túl kockázatos lett volna .

Kudarccal zárult a hadjárat

A hadsereg létszámáról eltérő adatok maradtak fenn: egyes források tízezer főről beszélnek, de a modern kutatás inkább néhány ezres, legfeljebb négyezer fős sereget tart valószínűnek. A hadjárat során András részt vett felderítő hadmozdulatokban, eljutott a Jordán folyó vidékére, és megkísérelte a Tábor-hegyi erőd elfoglalását is, amely azonban sikertelen maradt.

Bár kezdetben kisebb sikereket értek el, a magyar király serege nem bizonyult elég erősnek döntő hadműveletekhez. A betegségek, veszteségek és a hadjárat kilátástalansága miatt András 1218-ban hazatért.

A keresztes hadjárat így lényegében kudarccal zárult: nem sikerült jelentős területeket visszafoglalni, és a magyar részvétel sem hozott tartós katonai eredményt. Ugyanakkor a hadjárat rendkívüli anyagi terheket rótt az országra. II. András már korábban is nagymértékű birtokadományozásba kezdett, amelyet „új berendezkedésnek” nevezett. Ennek lényege az volt, hogy híveinek hatalmas földbirtokokat, olykor egész vármegyéket adományozott. Politikáját maga így jellemezte: „az adományozás legjobb mértéke a mértéktelenség”.