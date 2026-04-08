Rendkívüli

Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
népességFöldemberiségfenntarthatófosszilis tüzelőanyag

Az emberi népesség meghaladta a Föld eltartóképességét egy kutatás szerint

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az élelmezésbiztonságra, az éghajlati stabilitásra és az emberi jólétre. Még mindig reményt nyújthat a népességnövekedés lassítása és a globális tudatosság növelése.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 08. 13:55
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a fejlett országok a csökkenő születési arány és az elöregedő népesség problémájával néznek szembe, a világ számos országában és régiójában továbbra is gyors népességnövekedés tapasztalható. A világ népessége 2025-ben elérte a 8,2 milliárdot, 2026-ra pedig már meghaladta a 8,3 milliárdot. Az Environmental Research Letters tudományos folyóiratban márciusban megjelent tanulmányban a kutatók rámutattak, hogy

a népesség már meghaladta a Föld fenntartható eltartási képességének határait.

Az eltartóképesség az adott környezetben hosszú távon fenntartható maximális egyedszámot jelenti, a rendelkezésre álló erőforrások és azok regenerálódási sebessége alapján.

Corey Bradshaw, az ausztráliai Flinders Egyetem geoökológia professzora által vezetett kutatócsoport rámutat, hogy

a mai gazdaságok a megszakítás nélküli növekedés feltételezésén alapulnak, és nem ismerik fel a fenntartható népességnövekedéssel járó regeneratív korlátokat, mivel a fosszilis tüzelőanyagok mesterségesen töltik ki a népességnövekedés és az erőforrások regenerálódása között egyre jobban tátongó szakadékot.

Több mint kétszáz évnyi globális népességi adatot elemeztek, és ökológiai növekedési modelleket használtak annak nyomon követésére, hogy a populáció mérete és növekedési üteme hogyan változott az idők során.

Csaknem hatmilliárddal többen vagyunk

Megállapították, hogy az 1950-es évek előtt a globális népességnövekedés együtt gyorsult az emberi bőség növekedésével. Több ember több innovációt, több energiafelhasználást és gyorsabb technológiai fejlődést jelentett. Ez a tendencia azonban az 1960-as évek elején megtört, amikor a globális gazdasági növekedési ütem csökkenni kezdett, miközben a népesség továbbra is folyamatosan nőtt.

Ez az úgynevezett negatív demográfiai fázis kezdetét jelentette – mondja Bradshaw professzor.

A népességnövekedés már nem jelent gyorsabb növekedést. Azt találták, hogy ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a globális népesség valószínűleg a 2060-as évek végére vagy a 2070-es évekre fogja elérni a 11,7 és 12,4 milliárd fő közötti csúcsot.

Az alábbi grafikon az 1950 és 2100 közötti népességi trendeket mutatja, a függőleges tengelyen a népesség gyarapodásával, a vízszintes tengelyen pedig az évek számával. A kutatók szerint a Föld maximálisan 12 milliárd embert tud eltartani, de az optimális fenntartható népesség mindössze körülbelül 2,5 milliárd lenne. Vagyis szerintük mára az emberiség csaknem hatmilliárd emberrel túllépte az optimális eltartóképességet. Ráadásul a népességnövekedés immár nem jelent gyorsabb fejlődést.

Forrás: Flinders Egyetem

A folyók, tavak és talajvízkészletek túl gyors ütemben fogynak, globális „vízcsődre” figyelmeztet az ENSZ januári jelentése. Számos ország és régió továbbra is éhezik az élelmiszerhiány miatt, rávilágítva arra, hogy mennyire nehéz a több mint nyolcmilliárdos lélekszámot élelmezni.

Még lehet változtatni

Bradshaw kijelenti: „A Föld nem tud lépést tartani az erőforrások felhasználásának ütemével. Jelentős változás nélkül még a mai igényeket sem lesz képes kielégíteni.” […] „Létfenntartó rendszerei elérték a határaikat, és hacsak nem változtatunk gyorsan az energia, a föld és az élelmiszer felhasználásának módján, emberek milliárdjai egyre bizonytalanabb élethelyzetbe kerülnek.”

A túlfogyasztást évtizedekig elfedte a fosszilis tüzelőanyagoktól való nagymértékű függőség, amely fellendítette az élelmiszer-termelést, az energiaellátást és az ipart, de egyúttal felgyorsította a klímaváltozást és a szennyezést is.

A tanulmány szoros összefüggést mutat ki a növekvő lélekszám és az emelkedő globális hőmérséklet, a nagyobb ökológiai lábnyom és a magasabb szén-dioxid-kibocsátás között.

A professzor szerint az emberiségnek újra kell gondolnia, hogyan használja fel az erőforrásait ahhoz, hogy továbbra is a Földön élhessen. Szerinte a kisebb népesség és az alacsonyabb fogyasztás hozna kedvező változást mind az emberek, mind a bolygó számára. Az időnk fogy, de még mindig lehetséges érdemi változás, ha az országok együttműködnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.