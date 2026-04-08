Az emberi népesség meghaladta a Föld eltartóképességét egy kutatás szerint

Miközben a fejlett országok a csökkenő születési arány és az elöregedő népesség problémájával néznek szembe, a világ számos országában és régiójában továbbra is gyors népességnövekedés tapasztalható. A világ népessége 2025-ben elérte a 8,2 milliárdot, 2026-ra pedig már meghaladta a 8,3 milliárdot. Az Environmental Research Letters tudományos folyóiratban márciusban megjelent tanulmányban a kutatók rámutattak, hogy

a népesség már meghaladta a Föld fenntartható eltartási képességének határait.

Az eltartóképesség az adott környezetben hosszú távon fenntartható maximális egyedszámot jelenti, a rendelkezésre álló erőforrások és azok regenerálódási sebessége alapján.

Corey Bradshaw, az ausztráliai Flinders Egyetem geoökológia professzora által vezetett kutatócsoport rámutat, hogy

a mai gazdaságok a megszakítás nélküli növekedés feltételezésén alapulnak, és nem ismerik fel a fenntartható népességnövekedéssel járó regeneratív korlátokat, mivel a fosszilis tüzelőanyagok mesterségesen töltik ki a népességnövekedés és az erőforrások regenerálódása között egyre jobban tátongó szakadékot.

Több mint kétszáz évnyi globális népességi adatot elemeztek, és ökológiai növekedési modelleket használtak annak nyomon követésére, hogy a populáció mérete és növekedési üteme hogyan változott az idők során.

Csaknem hatmilliárddal többen vagyunk

Megállapították, hogy az 1950-es évek előtt a globális népességnövekedés együtt gyorsult az emberi bőség növekedésével. Több ember több innovációt, több energiafelhasználást és gyorsabb technológiai fejlődést jelentett. Ez a tendencia azonban az 1960-as évek elején megtört, amikor a globális gazdasági növekedési ütem csökkenni kezdett, miközben a népesség továbbra is folyamatosan nőtt.

Ez az úgynevezett negatív demográfiai fázis kezdetét jelentette – mondja Bradshaw professzor.

A népességnövekedés már nem jelent gyorsabb növekedést. Azt találták, hogy ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a globális népesség valószínűleg a 2060-as évek végére vagy a 2070-es évekre fogja elérni a 11,7 és 12,4 milliárd fő közötti csúcsot.