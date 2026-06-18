Hihetetlen felfedezés: újabb bizonyítékot találtak a negatív időre

Az atomszerkezet sematikus felépítését ábrázoló grafika Fotó: Wikimedia Commons

Néhány korai, az 1990-es évekig visszanyúló kísérlet szintén azt valószínűsítette, hogy a fotonok általában még azt megelőzően érkeznek a detektorhoz, mielőtt a saját impulzusok középpontja elérné azt és belépne az atomfelhőbe. Ez a nehezen értelmezhető megfigyelés pedig a fotonok negatív idejű áthaladására utalt.

Kvantumőrültség: mindig negatív időt jelezett az atomfelhő

Ezzel a megfigyeléssel akadt azonban egy probléma, ugyanis az impulzus elején lévő fotonok nagyobb valószínűséggel jutnak át az atomfelhőn, mint a hátulján lévők.

Ha csak azokat a fotonokat vesszük figyelembe amelyek átjutnak, akkor az időbeliség is korainak tűnhet, de ez korántsem magyaráz meg mindent a negatív idő problematikájával kapcsolatban.

A foton elnyelődésének és az atom gerjesztődésének művészi ábrája Fotó: Koto Feja/Getty Images / Live Science

A kutatók győzködték magukat, hogy ez valójában nem akkora őrültség, mint amilyennek látszik”

– mondja Howard Wiseman, a Griffith Egyetem elméleti kvantumfizikusa. Éppen ezért egy új, a Physical Review Letters szakfolyóiratban idén április 13-án megjelent tanulmányban a publikációt jegyző fizikusok egy másik megközelítést próbáltak ki. Ahelyett, hogy a foton detektorhoz érkezésére koncentráltak volna, azt figyelték meg, hogy az atomok gerjesztett állapotban vannak-e, miközben a foton áthalad az atomfelhőn.

Az atomfelhő ábrája Fotó: Wikimedia Commons

Egy kvantummechanikai rendszer alapállapota a legkisebb energiájú sajátállapot. Az alapállapot energiáját a rendszer nullponti energiájának is nevezik. Ehhez képest gerjesztett állapotnak nevezünk bármely más olyan állapotot, amelynek az energiája nagyobb, mint a sajátállapoté.

Amikor az atom elnyel egy fotont, az energiaként tárolódik és ennek következtében az atom gerjesztett állapotba kerül. Az atom mindaddig ebben a gerjesztett és az alapállapothoz képest magasabb energiaszintű állapotban marad, amíg újra ki nem bocsátja a fotont.

Ezért a gerjesztett állapot időtartamának megmérése megmutatja, hogy az atom mennyi ideig nyelte el a fotont. A tudóscsoport ezt egy második fénysugárral mérte, ami az atom gerjesztési szintjétől függően apró fáziseltolódást mutatott, jól demonstrálva a pillanatról pillanatra bekövetkező változásokat.