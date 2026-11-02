A cápák valóban ősibbek-e mint a fák?

Alsó jura tengeri életkép halgyíkokkal Fotó: Audacy

A mezozoikum a jelenleg is tartó fanerezoikum eon három földtörténeti ideje közül a második, amely a földtörténeti óidőt, a paleozoikumot követte és a most is zajló földtörténeti újkorral, a kainozoikum beköszöntésével ért véget. A mezozoikum mintegy 180 millió évig tartott; hozzávetőleg 252 millió éve kezdődött el, és 66 millió éve fejeződött be. A mezozoikum három időszakra oszlik: a 252 millió éve elkezdődött és 201 millió éve véget ért triászra, a 201 millió évtől 145 millió évig tartó jurára, valamint a 145 és 66 millió év közé eső krétára.

Az ebből a korból származó ősi cápafosszíliák olyan ma is létező rendszertani csoportokhoz köthetők, mint a hat- vagy hét kopoltyúnyílással és egyetlen hátúszóval rendelkező hatkopoltyús, vagy szürkecápa-alakúak (Hexanchiformes) rendje. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a modern cápák (Neoselachii) nem lehetnek idősebbek a fáknál.

Recens hatkopoltyús, vagy szürkecápa Fotó: NOAA Ocean Explorer

A jelenkori cápafajokat nyolc rendbe sorolják. Ezek közül a szürke cápa –, a bikafejű cápa -, (Heterodontiformes) és a heringcápa-alakúak rendje (Lamniformes) számít a legkorábbinak; ezek képviselői már a jura, illetve a kréta időszakban is benépesítették a tengereket.

A K-T kihalási esemény megváltoztatta a földi és a tengeri élővilágot is Fotó: Ancient Earth

A modern cápák igazi felvirágzására azonban a nagyjából 66 millió éve bekövetkezett kréta-tercier kihalási esemény – a szárazföldi dinoszauruszok és repülő hüllők, valamint a világóceán akkori csúcsragadozói, a tengeri hüllők kihalása- után került csak sor.

A földtörténeti újidőben, a kainozoikumban robbanásszerű virágzásnak indultak; a K-T kihalási esemény után a tengeri tápláléklánc csúcsán megüresedett ökológiai fülkéket zömében a cápák foglalták el.

A miocén kori O. megalodon volt minden idők legnagyobb húsevő cápája Fotó: AFP/Hugo Salais

Ebben az időszakban jelentek meg a valaha létezett leghatalmasabb húsevő fajok,

az Otodus ( régebben Carcharocles, vagy Carcharodon) nemzetségbeli óriásfogú cápák is. Legfiatalabb csoportjuk a pörölyfejű cápafélék családja (Sphyrnidae) csak a miocén időszak elején, nagyjából 20 millió éve alakult ki.