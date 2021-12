Vak lóval ne vágtass a fák közé!

A baj azzal kezdődött, hogy a korábban égbekiáltónak tartott bűnök fölött a Nyugat elkezdett szemet hunyni. Azután engedélyt adott rájuk. Később törvényesítette. A következő stációban már ünnepelte és másokkal is ünnepeltette. Maholnap pedig már ott tartunk, hogy kötelezővé teszik mindenkinek.

Egyfajta magasabb rendű létformaként hirdetnek, népszerűsítenek olyan elmebetegségeket, elfajzásokat, amelyekért az előző évszázadokban börtön, diliház vagy kerékbetörés járt. Ilyenkor célszerű föltenni a kérdést: vajon az őseink, az előző évszázadok embermilliói voltak-e buták és romlottak, amikor a bűnt bűnnek nevezték és büntették – vagy mi vagyunk azok?

Ma az Európai Unió és csaknem a teljes Nyugat olyan, mint a süllyedő Titanic. De a zenekar még játszik. A kapitány és segédtisztjei szivárványos egyenruhában illegetik magukat. Ömlik a víz a raktérbe, a hajó megdőlt, de az utasok ellen még most is kötelezettségszegési meg 7-es cikkelyes eljárások indulnak. Nem a lyukak betömködésével, a szivattyúzással foglalkoznak – sőt azt mondják, nincsenek is lyukak. Vagy ha vannak, azok szükségesek a haladáshoz. Ha jön a víz, majd hozzászokunk. Wir schaffen das!

Ezt látjuk 2015 óta. Nem a határok lezárásán, az ellenséges invázió megállításán dolgoznak, hanem szervezik azt. Nyilván ők is „jutalékos rendszerben”.