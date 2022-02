A híd túl alacsony Jeff Bezos hajójának

Ahogy ez kinéz, arra tart a világ, hogy nem nagyhatalmak, kormányok, diktátorok, politikusok irányítják, de még csak nem is bankárok, spekulánsok, tőzsdecápák, hanem olyan mindenen átgázoló individuumok, akik az önmegcsinálás romantikájától megrészegülve egyre inkább elveszítik a kapcsolatot a valósággal. Pszichopata milliárdosok, de minimum szociopaták, akik többnyire egy képzeletbeli garázsból kiindulva immár a Föld és a világűr, az univerzum urainak képzelik magukat.

Sztálinnak vagy Hitlernek esélye sem lenne ebben a közegben, az egyik megmaradna postarablónak, a másiknak meg több ideje lenne festegetni.

Amihez közelítünk, az inkább James Bond főgonoszainak terepe, jóval fejlettebb technikai háttérrel, ami, valljuk be, néha szinte ijesztő. Jelenleg a Zuckerberg–Musk–Bezos belső hármas masírozik az élen, de mivel a pálya felettébb vonzó, nyilván nagy a tömörülés az üldözőbolyban a felkészülők között, és egy adott pillanatban nem lesz kegyelem. Ez már csak egy ilyen sport. Könyörtelen, és az indulóknak szilárd meggyőződésük, hogy bármit megtehetnek, mert az a bármi egyszerűen jár és kész.

Itt van mindjárt ez a Jeff Bezos, egykori könyvkereskedő, momentán űrszaki és laptulajdonos, adataink egyik kiváló őre, mintegy 175 milliárd dollár boldog tulajdonosa, és az ő vadonatúj jachtja. A 127 méter hosszú és nagyjából negyven méter magas tengerjáró egyelőre még egy rotterdami hajógyárban pihen arra várva, hogy végre kifuthasson a nyílt tengerre és megfelelő környezetet biztosíthasson munkában megfáradt gazdájának. A várva várt esemény előtt immár csupán egyetlen akadály tornyosul, egy híd. Esetünkben konkrétan és szimbolikusan. A De Hef egy ipari műemlék. A XIX. században épült, a második világháborúban a németek felrobbantották, majd a szorgalmas hollandok újra felépítették. 2017-ben felújították, és akkor a város vezetése szent esküvéssel megfogadta, hogy többé nem molesztálják.

Ehhez egészen mostanáig tartották is magukat, ám ekkor jött a Bezos a lélekvesztőjével, amiről kiderült, hogy bár a híd ugyan majd minden eshetőségre felkészülve és számítva felnyitható, de a zárt felső része miatt nem fér el alatta a monstrum. Azért azt a jelenetet el tudom képzelni, amikor mindez kiderült. Illetve nyilván tudták, hogy ez lesz, végtére is ez a projekt nem egy felüljáró a Marx téren, de azért el tudom képzelni, ahogy az egyik okostojás beleszól a telefonba :

Jeff, adódott egy kis probléma. Nem fér át a kicsike az idióta hídjuk alatt.

Mire Michael Corleone (bocsánat, Bezos):

nem baj, szétkapjuk.

Mármint a hidat. Quanta costa? És lőn. Mert a rotterdami elöljáróknak az adott szó sz…rt sem ér, amennyiben megfelelő mennyiségű nulla mutatkozik a számjegy végén. Pénz beszél, kutya ugat, a karaván halad. És a hajó megy, bár Fellini másként gondolta. A nagy dög is, meg az úgynevezett kísérőjacht is, amit esetünkben ne úgy képzeljünk el, mint a „bocit”, amivel kievezünk a marinába, ezen van a helikopterleszálló is. Na, hogy ennek a csávónak totál elmentek otthonról, az immár bizonyos, és az az egy kérdés maradt nyitva, hogy a rotterdami polgárok mit gondolnak minderről. Mert ha azt, amit a maradék normalitás nevében gondolnánk, akkor azon a szép fényes nyári napon, amikor a tervek szerint a gépezet tovasiklik a vízen, integetők népes csoportja várja majd. Nem mintha ez valamit is számítana, de mégis.

És akkor még egy kis adalék a vagyonát többek között strukturális kizsákmányolással, adóelkerüléssel és a jogszabályok kijátszásával megalapozó Bezos kórképéhez.

A The New York Times cikke szerint (ezt azért szögezzük le, mivel Bezos a The Washington Post tulajdonosa) a megalomán milliárdos egyik cége, az Amazon elnevezésű e-kereskedelmi óriásvállalat színtelen, szagtalan és kis mennyiségben is halálos anyagot árul. Jelesül nátrium-nitritet, amivel több amerikai is öngyilkosságot követett el.

A lap híre a jelek szerint kiverte a biztosítékot az amerikai törvényhozás képviselőinél, akik most magyarázatot követelnek a vállalattól, nem csekély érdeklődést kiváltva ezzel arra nézvést, hogy a többi ügyéhez hasonlatosan ezt vajon miként ússza majd meg hősünk. A The New York Times újságírói egyébként egy olyan internetes oldalnak mentek utána, amely az öngyilkossággal foglalkozik, ám nem a megelőzéssel, hanem inkább annak különféle módozataival és módszerek ajánlásával. És az utóbbiak közül a leginkább ajánlott a nátrium-nitrit használata. Az Amazonon pedig pillanatok alatt hozzá lehet jutni az adalékanyaghoz, ráadásul az öngyilkosok hozzátartozói szerint a vállalat eltüntette a szerre vonatkozó figyelmeztetéseiket az értékelések közül.

Itt tartunk most. És a hajó halad.

