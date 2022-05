Brüsszel lehetetlent kér Magyarországtól

Miközben Magyarország energiaellátása jelenleg zavartalan, és az ország felkészült egy esetleges ellátási zavar kezelésére is, addig az Európai Bizottság által „megtervezett” olajembargó súlyos gazdasági visszaeséssel járhat majd. S miután a magyar gazdaság európai uniós függése nagyon nagy, átmeneti „kedvezménnyel” is csak negatív forgatókönyvek léteznek. S itt nem morális, hanem gazdasági kérdésről van szó.

De kezdjük a kályhától! Közismert, hogy Magyarország erősen függ az oroszországi szénhidrogén-származékoktól. A kimutatások szerint a múlt évben az olajimport 64 százaléka származott Oroszországból, míg a felhasznált földgáz 85 százaléka. E két szám jelzi az extrém kitettséget, aligha kell szofisztikáltan magyarázni. Továbbá a magyar háztartások csaknem kilencven százaléka földgázzal oldja meg a fűtést évtizedek óta. Éppen ezért az átfogó importtilalom vagy bármilyen korlátozás a magyar gazdaságot felkészületlenül érné, valamint a kieső orosz szállítmányok mennyiségi ellentételezésére nincs reális fizikai lehetőség. Hogy ezt pontosan miként is lehetne megoldani, még Brüsszelben sem tudják. Ami pedig a legfrissebb korlátozásról szóló bejelentést illeti, orosz gáz nélkül napokon belül összeomlana a gazdaság. De rögzítsük újból: Magyarország számára az orosz nyersanyag-beszállítások nem politikai, hanem egész egyszerűen gazdasági érdekek mentén történnek.

Ehhez következetesen ragaszkodnia kell a kormánynak is. Közben az orosz olajembargós információk apropóján kiderült az is, hogy a szállítások kiiktatása a világpiacon erős árfelhajtó hatást okozna, magyarán tovább drágulna az olaj és a földgáz, de megfelelő infrastruktúra és vezetékhálózat híján hazánk még így is alig tudná beszerezni például az északi-tengeri olajat.